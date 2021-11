Balaj anunță schimbări mari la CFR Cluj: „Vom renunța la mulți jucători. Trebuie să investim în juniori”

Cristi Balaj a susținut prima conferință de presă din postura de președinte al lui CFR Cluj și a anunțat câteva schimbări importante.

Cristi Balaj a recunoscut că lucrurile la CFR Cluj nu stau grozav din punct de vedere financiar și strategia echipei va fi alta în viitor. Noul președinte al clubului a vorbit despre numărul mare de jucători care au fost aduși, dar nu pot fi utilizați și a prezentat situația exactă în care se află echipa.

„Nu vom intra în insolvență, acest subiect este exclus. Noi suntem preocupați zi de zi pentru a crește performanța și pentru a dezolva clubul. În momentul în care am acceptat această poziție, am studiat și am cunoscut foarte bine situația clubului. Dacă am acceptat această propunere este doar pentru că îmi plac provocările. Când vorbești despre provocări, e clar că nu toate lucrurile sunt perfecte”, a declarat Balaj.

Noul președinte a recunoscut că jucătorii au de recuperat bani de la echipă, dar acest lucru nu se întâmplă doar la CFR Cluj și la toate echipele.

„Există anumite eșalonări pe care clubul știu că le-a onorat. Jucătorii au restanță un salar pe care îl vom achita la final de lună. Depinde foarte mult ce facem și în următoarele meciuri din Europa. Nu vă ascundem faptul că există și discuții pentru transferurile anumitor jucători. Situația fotbalului românesc nu este una ideală din punct de vedere financiare. Oarecum, ne aliniem la ce există la nivel național. Dacă am acceptat să vin, înseamnă că sunt convins că în cel mai scurt timp vom optimiza tot ceea ce înseamnă raport venit/cheltuieli/performanță”, a spus Cristi Balaj.

CFR Cluj vrea juniori de calitate

Noul președinte de la CFR Cluj a dat de înțeles că strategia echipei se va schimba în viitor și vom vedea mai mulți tineri la campioana României.

„Trebuie să avem grijă și să creștem jucători. Ne-am dori ca în acest moment să avem mult mai multe soluții care vin de la academia de juniori. Sunt convins că peste ani situația va fi mult diferită. Noi în acest moment trebuie să facem o analiză foarte clară, deoarece avem jucători pe care îi plătim și nu îi folosim. Nu e plăcut nici pentru jucători, nici pentru club. Am ajuns la această situație, deoarece cluburile din Liga 1 au făcut o cerere pentru a avea mai mulți jucători pe Lista A, însă această propunere nu a fost acceptată”, a adăugat Balaj.

Alibec, salvat de Balaj?

Denis Alibec este jucătorul despre care s-a vorbit cel mai mult în ultima perioadă. Atacantul este foarte aproape să plece din nou în Turcia, dar salvarea lui ar putea să fie Cristi Balaj. Noul președinte al lui CFR are o relație bună cu Alibec și are încredere că fotbalistul poate performa în Gruia.

„Denis Alibec este un jucător în care am încredere. Am și un pariu pe care îl fac cu el și sper să îl pierd. Mi se pare normal ca la valoarea lui să fie dorit și de alte echipe.”, a mai spus Balaj.

