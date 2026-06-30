Continuă transferurile la „U” Cluj! Bergodi așteaptă un nou atacant în cantonament

Universitatea Cluj se află în Austria în această perioadă, acolo unde pregătește startul noului sezon din Superligă.

Bergodi a anunțat că „U” Cluj va mai transferat un atacant în această perioadă de mercato / Foto: Valentina PRELIPCEAN

Prima etapă din noua ediție a Superligii va debuta la mijlocul lunii viitoare, pe 17 iulie.

În prima etapă, „U” Cluj va primi vizita celor de la Farul Constanța, echipa pregătită acum de Ioan Ovidiu Sabău.

„Studenții” au început cu stângul perioada de pregătire din Austria. Până acum au disputat două partide amicale: au pierdut contra reprezentativei U-19 a Croației (1-2) și au încheiat la egalitate cu Ujpest (0-0).

Pleacă Lukic, vine un nou atacant

Antrenorul formației clujene, Cristiano Bergodi, a vorbit despre componența echipei din stagiul de pregătire.

Italianul a recunoscut că sunt șanse mici să-l poată păstra pe Jovo Lukic și în sezonul viitor, mai ales că bosniacul a impresionat la Cupa Mondială prin golul marcat contra Canadei.

Totuși, alb-negrii nu vor rămâne descoperiți în atac. L-au transferat pe Alibek Aliev de la CFR Cluj și mai așteaptă încă un atacant, după cum a declarat Bergodi.

„Eu sunt bucuros pe jumătate pentru Jovo. A jucat la Cupa Mondială, a dat gol, sunt foarte bucuros pentru el, dar după a jucat puţin. A fost golgheterul campionatului României, deci vă daţi seama că poate pleca. E un jucător bun, care a ieşit în evidenţă. Cred că va fi greu de ţinut aici.

Avem soluţii să-l înlocuim. A venit Alibek şi probabil vom mai lua un atacant. Trebuie să ţinem echipa la nivelul de anul trecut. Eu cred că echipa va arăta bine ”, a declarat Cristiano Bergodi.

Până acum, „U” Cluj a transferat șapte jucători: Neofytos Michael (Pafos), Marius Ştefănescu (Konyaspor), Florent Poulolo (UTA), Friday Adams (Botoşani), Chukwu Goodnews (Gloria Bistriţa), Pedro Pinho (Chaves) şi Alibek Aliev (CFR Cluj).

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