Billel Omrani este aproape de revenirea la CFR Cluj! Condiția pusă de Neluțu Varga pentru ca mutarea să fie realizată

Billel Omrani (33 de ani), liber de contract după ce s-a despărțit de Concordia Chiajna, este aproape de a bate palma cu CFR Cluj și să revină în Gruia după patru ani!

Billel Omrani este aproape de revenirea la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Rămas fără echipă după ce s-a despărțit de Concordia Chiajna, atacantul Billel Omrani ar putea reveni la CFR în această vară.

El s-a întors la Cluj după despărțirea de ilfoveni și speră să revină la echipa care l-a consacrat în carieră.

Atacantul algerian se pregătește în această perioada cu echipa antrenată de Antonio Folha, anunță Fanatik, și este gata să bată palma din nou cu fosta campioană. Mutarea depinde, însă, de patronul echipei, Neluțu Varga.

„Dacă i-a venit mintea la cap, îi dăm o șansă!”

Într-o intervenție pentru Prima Sport, Neluțu Varga, a confirmat discuțiile cu fostul atacant al CFR-ului din perioada 2016-2022, însă a anunțat și condițiile în care acest transfer s-ar putea materializa.

Omul de afaceri este dispus să-l readucă pe algerian în Gruia, însă doar dacă va arăta că se antrenează la cel mai înalt nivel.

„În cazul lui Omrani este adevărat că i-am dat o șansă să-mi dovedească că e serios. Dacă s-a schimbat și este serios, are toate premizele să primească un contract. Dacă i-a venit mintea la cap, îi dau o șansă căci a fost jucătorul nostru.

Ne-a ajutat la calificări în Champions League, Europa League, avem un suflet bun pentru el, dar totul depinde de el. Dacă e serios și s-a schimbat, cu cel mai mare drag îi dau un contract.”, a spus Neluțu Varga.

Omrani, pus pe liber de Chiajna din cauza kilogramelor!

Ultima oară sub contract cu Concordia Chiajna, echipă care a evoluat în play-out-ul Ligii a 2-a în ultima ediţie, Omrani a marcat de doar două ori în opt meciuri pentru ilfoveni, care au fost nemulţumiți atât de randamentul său din timpul meciurilor, cât şi de viaţa sa extrasportivă.

Potrivit Liga 2-Pro Sport, Omrani pierduse lupta cu kilogramele cât timp a fost sub contract cu Concordia. Deşi clubul îi impusese să ajungă la 90 de kilograme, el n-a putut avea mai puţin de 96, asta după ce se cântărea 99 de kilograme atunci când a semnat cu ilfovenii.

Astfel, conducerea din Chiajna a decis să nu prelungească contractul cu fotbalistul crescut de Marseille. Cea mai de succes perioadă din cariera lui Omrani a fost cât timp a jucat la CFR, alături de care a câştigat nu mai puţin de cinci titluri de campion şi două Supercupe.

S-a despărţit de vişinii în 2022, iar apoi cariera sa a suferit un declin major. A mai bifat experienţe pentru FCSB, Petrolul, Wisla, Poli Iaşi, Karditsa şi Concordia.

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