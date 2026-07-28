Ricardo Cadu și-a anunțat decizia după plecarea lui Iuliu Mureșan de la CFR Cluj: „Pentru el am venit!”

După ce Iuliu Mureșan (72 de ani) a demisionat de la CFR Cluj, atribuțiile sale din club au fost preluate de către Marian Băgăcean, Ciprian Deac și Ricardo Cadu.

Ricardo Cadu a revenit la CFR Cluj în luna aprilie / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Revenit în luna octombrie a anului trecut în Gruia, Iuliu Mureșan a decis săptămâna trecută să plece de la club, măcinat de problemele financiare de la club.

După cum a anunțat chiar patronul echipei, Neluțu Varga, atribuțiile lui Mureșan au fost preluate de către Marian Băgăcean, Ciprian Deac și Ricardo Cadu, ultimul revenit la echipă în luna aprilie.

Întors la CFR Cluj chiar la cererea lui Iuliu Mureșan, Cadu a declarat că nu s-a gândit să plece din Gruia în urma demisiei fostului președinte și că este preocupat să contribuie la rezolvarea problemelor financiare pe care le are clubul de gestionat.

„Nu m-am gândit să plec, trebuie să rezolvăm lucrurile care sunt la club. Normal că m-a afectat plecarea domnului Mureșan, pentru el am venit, am avut o relație foarte bună cu el.”, a spus Ricardo Cadu, pentru Prima Sport.

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