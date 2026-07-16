Continuă blestemul penalty-urilor pentru „U” Cluj! Ardelenii au fost eliminați de Dinamo Kiev la loviturile de departajare

Universitatea Cluj a pierdut calificarea în turul 2 preliminar din Europa League. Scorul a fost egal după 120 de minute, 0-0, însă ucrainienii s-au impus la loviturile de departajare, scor 2-4.

„U” a fost eliminată de Dinamo Kiev / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a pierdut din nou la loviturile de departajare, a treia oară în ultimele două luni!

După finala Cupei României și Supercupa, ambele pierdute în fața Universității Craiova, „studenții” au cedat și în fața lui Dinamo Kiev, tot la loviturile de departajare.

Nistor și Ovidiu Bic au marcat singurele goluri pentru ardeleni, în timp ce oaspeții au punctat prin Yarmolenko, Brazhko, Ponomarenko și Lonwijk. De la gazde au ratat Dorin Codrea și Alex Chipciu, astfel că oaspeții s-au calificat în faza următoare pentru duelul cu PAOK.

În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj va continua în turul 2 preliminar din Conference League, acolo unde va da peste Brann (Norvegia).

Echipele de start:

„U” Cluj: Neofytos - Stanojev, I. Cristea, Codrea, Chipciu - Pinho, Drammeh - Ștefănescu, Bic, Mendy - Macalou

Dinamo Kiev: Nescheret - Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak - Pikhalonok, Brazhko, Shaparenko - Voloshyn, Ponomarenko, Redushko

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