Au venit rezultatele autopsiei lui Gabi Mureșan! Care este cauza morții fostului jucător de la CFR Cluj

Gabi Mureșan, fost jucător la CFR Cluj și primar al comunei Apold din județul Mureș, s-a stins din viață la doar 44 de ani.

Gabi Mureșan, fost jucător la CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani / Foto: arhivă foto monitorulcj.ro

Gabi Mureșan s-a înecat într-un lac aflat în apropiere de Apold, comuna unde era primar. El fusese la saună alături de preotul din sat iar apoi au mers să înoate.

Gabi Mureșan nu a mai putut ieși din apă. S-a scufundat și a fost scos după mai bine de două ore și jumătate, când a fost constatat decesul.

La aproape o săptămână de la decesul său, s-a aflat și cauza morții fostului mijlocaș. Potrivit viceprimarului comunei Apold, Angela Stan, Mureșan a suferit un infarct.

„Obișnuia să facă în fiecare seară saună și pe urmă să facă baie în lac. A făcut infarct și asta a fost. O tragedie. A făcut infarct și suntem șocați, întreaga comunitate”, a dezvăluit ea, potrivit fanatik.ro.

În plus, România TV a scos la iveală faptul că în autopsie i-au fost descoperite probleme cardiace despre care el și familia sa nu știau, iar pe fondul acestei afecțiuni ar fi avut loc infarctul.

În tricoul CFR-ului, Gabi Mureșan a câștigat trei titluri de campion (2008, 2010, 2012), trei Cupe ale României (2008, 2009, 2010) și două Supercupe (2010, 2011).

Pe lângă trofeele interne cu CFR, Mureșan a disputat 13 meciuri în grupele Ligii Campionilor și 9 prezențe în tricoul Echipei Naționale.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: