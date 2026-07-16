FOTO | Au fost înlocuite scaunele stadionului din Gherla care erau vandalizate: „Aici toți cer drepturi, nimeni nu are obligații!” | EXCLUSIV

Scaunele vandalizate în urmă cu trei zile pe stadionul Municipal din Gherla au fost înlocuite în cursul zilelor de miercuri și joi.

Scaunele vandalizate pe stadionul din Gherla au fost remediate / Foto: Adrian Claudiu Trif

În noaptea dinspre luni spre marți, câteva scaune dintr-o tribună a stadionului Municipal din Gherla au fost vandalizate.

Până la această oră, făptașii nu au fost prinși. Scaunele, în schimb, au fost remediate și puse la punct. De asemenea, accesul în tribuna respectivă a fost restricționat și amplasate placaje prin care vizitatorilor le este amintit faptul că nu le este permis să fie în acea zonă.

Scaunele vandalizate la stadionul din Gherla au fost înlocuite / Foto: Trif Adrian Claudiu

Trif Adrian Claudiu, consilier local al Municipiului Gherla, a fost cel care s-a ocupat de înlocuirea scaunelor stricate. În total, au fost vandalizate 13 scaune, iar întreaga operațiune a durat două zile.

„Am avut noroc că am avut cu ce să le schimbăm. Problemă va fi dacă vor fi iar vandalizate. În total, au fost 13 scaune. Din păcate, sunt părinți care vin cu copii aici dar care merg pe pistă cu cărucioare și biciclete, deși pista e doar pentru alergat. Tot ei se supără dacă le spui că nu au voie cu câini sau cu copii nesupravegheați.

Două zile mi-a luat să le repar, m-am ocupat astăzi (joi n.red) și ieri (miercuri). M-au ajutat și încă doi băieți care aveau de făcut ore în folosul comunității. Acum am închis poarta 2 de acces și am pus folii, să vadă că accesul este interzis”, a declarat Trif Adrian Claudiu, în exclusivitate pentru monitorulcj.ro.

Scaunele vandalizate la stadionul din Gherla au fost înlocuite / Foto: Trif Adrian Claudiu

„Spun că plătesc taxe și impozite, deci au drepturi”

Nu a fost prima dată când o parte a tribunei a fost vandalizată. De altfel, și accesul pe teren este interzis din pricina însămânțării gazonului, însă localnicii ignoră adesea avertismentele amplasate în apropiere.

„Și pe teren sunt pancarte că accesul este interzis pentru că terenul este însămânțat, dar părinții vin și își lasă copiii fără nicio problemă. Aici toți au drepturi, nimeni nu are obligații, deși ar trebui să fim mai responsabili.

Nu putem să închidem accesul complet pentru că sunt oameni care lucrează până târziu și apoi vin la alergat. În curând o să ne ocupăm și de pista de alergare, unde va fi pus tartan.

Ca o comparație, la Dej sau Turda copiii nu merg de capul lor să se joace pe teren, ci doar atunci când au antrenament organizat, și sunt tot terenuri care aparțin de Primărie, la fel ca la Gherla.

La noi, părințiii zic că plătesc taxe și impozite, deci au drepturi. La Dej, de exemplu, nici măcar echipele de juniori de la Unirea nu au voie să facă antrenament pe teren, ci doar echipa din Liga a 3-a”, a încheiat Trif Adrian Claudiu, consilier al Municipiului Gherla.

Scaunele vandalizate la stadionul din Gherla au fost înlocuite / Foto: Trif Adrian Claudiu

Stadionul Municipal, principalul teren de fotbal din oraș

Stadionul Municipal din Gherla este de toate cluburile de fotbal din oraș. În timpul sezonului competițional, aproape 15 echipe folosesc terenul pentru antrenament sau meciuri oficiale.

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