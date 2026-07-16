„Am stat ilegal trei zile la Electric Castle!” Povestea amuzantă a unui festivalier revenit după șapte ani la Bonțida

După o pauză de șapte ani, Iulian s-a întors la Electric Castle, unde spune că a găsit un festival mai mare, mai animat și cu un vibe mai bun decât își amintea.

„Mi se pare că ediția asta e mult mai încărcată decât eram eu obișnuit”, spune Iulian despre Electric Castle 2026. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

După șapte ani de pauză, Iulian a revenit la Electric Castle și spune că festivalul este mai mare și mai animat decât și-l amintea.

Pe lângă entuziasmul pentru artiștii din line-up, tânărul și-a amintit și una dintre cele mai amuzante întâmplări trăite la ediția din 2019.

Printre miile de participanți care au trecut joi porțile Electric Castle s-a numărat și Iulian, care revine la Bonțida pentru prima dată după ediția din 2019.

„Eu sunt Iulian și n-am mai fost la Electric Castle din 2019. Asta este prima oară de atunci când vin. Am venit să-i văd pe Yung Lean și pe tovarășul lui și sunt foarte entuziasmat”, a povestit acesta pentru monitorulcj.ro.

Spune că, față de ultima ediție la care a participat, festivalul pare mult mai complex.

„Mi se pare că ediția asta e mult mai încărcată decât eram eu obișnuit. Probabil s-au schimbat multe în ultimii ani, dar înspre bine, zic eu. O să fie un vibe frumos, o să ne distrăm și o să cunoaștem oameni faini”, spune el.

„O să fie un vibe frumos, o să ne distrăm și o să cunoaștem oameni faini”, spune Iulian despre ediția din acest an a festivalului. | Foto: Valentina Prelipcean / monitorulcj.ro

„Mi-am găsit un hamac și n-am mai ieșit din festival”

Întrebat dacă are o amintire memorabilă de la Electric Castle, Iulian a povestit, râzând, o întâmplare din 2019.

„Am stat un pic ilegal la ultima ediție. Aveam o brățară de o zi, mi-am găsit un hamac și n-am mai ieșit din festival vreo trei zile. Pe atunci nu cred că se verifica la ieșire sau era alt sistem și... am mai trișat puțin”, își amintește acesta.

La final, tânărul a glumit că nu este sigur dacă povestea ar trebui publicată.

„Nu știu dacă trebuie trecută. Cred că se taie la montaj, dar asta e povestea din 2019.”

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