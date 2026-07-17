Vreme perfectă pentru Electric Castle! Clujenii se bucură de soare și temperaturi de până la 31 de grade.

Cluj-Napoca are parte, vineri, de o zi însorită și caldă, cu temperaturi care vor ajunge până la 31 de grade Celsius.

Clujenii se vor bucura, vineri, de o zi însorită și călduroasă, cu temperaturi care vor urca până la 31 de grade Celsius. | Foto: Valentina PRELIPCEAN / monitorulcj.ro

Clujenii se vor bucura, vineri, de o zi însorită și călduroasă, cu temperaturi care vor urca până la 31 de grade Celsius.

Meteorologii anunță însă că județul Cluj rămâne sub o atenționare de instabilitate atmosferică pentru zona montană.

După un început de dimineață răcoros, cu aproximativ 21 de grade Celsius, temperaturile vor crește treptat pe parcursul zilei, atingând o maximă de 31 de grade în orele după-amiezii.

Cerul va fi predominant senin, iar șansele de precipitații în municipiul Cluj-Napoca sunt reduse. Vântul va sufla slab, cu viteze de aproximativ 2 km/h, iar umiditatea aerului este de 78%.

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