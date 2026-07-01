Au fost puse în vânzare biletele pentru dubla „U” Cluj - Dinamo Kiev din preliminariile Europa League

Universitatea Cluj a anunțat că au fost puse în vânzare biletele pentru meciurile din turul 1 preliminar UEFA Europa League împotriva Dinamo Kiev.

„U” Cluj a anunțat punerea în vânzare a biletelor pentru dubla de foc cu Dinamo Kiev din preliminariile Europa League | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Au fost puse în vânzare biletele pentru turul și returul dintre Universitatea Cluj și Dinamo Kiev, preliminarii UEFA Europa League, sezonul 2026-2027.

„Povestea europeană a acestui sezon începe împotriva celor de la Dinamo Kiev în primul tur din UEFA Europa League. Biletele pentru partida retur care va avea loc pe 16 iulie, de la 20.30, pe Cluj Arena pot fi achiziționate de pe site-ul nostru oficial”, au anunțat reprezentanții Universității Cluj, miercuri, 1 iulie 2026, într-o postare pe Facebook.

Tot miercuri, FC Universitatea Cluj a anuțat și punerea în vânzare a biletelor destinate propriilor suporteri pentru partida cu Dinamo Kiev din prima manșă a turului 1 preliminar al Europa League. Meciul se va disputa joi, 9 iulie, de la ora 19.00 (ora locală), pe Arena Lublin din Polonia.

Situația biletelor pentru deplasarea cu Dinamo Kiev

„Abonații sezonului 2026/2027 care au specificat o adresă de e-mail validă la momentul achiziționării abonamentului vor primi un mesaj care va conține linkul necesar pentru achiziționarea biletelor. Pe baza fiecărei adrese de email se va putea achiziționa un singur bilet pentru meciul din 9 iulie. Suporterii care nu au furnizat o adresă de e-mail în momentul abonării sunt rugați să transmită cât mai curând datele lor de contact la adresa bilete@fcucluj.ro, pentru a putea primi informațiile necesare procesului de achiziție”, au explicat reprezentanții clubului.

În situația în care numărul solicitărilor va depăși contingentul de bilete disponibil în acest, clubul gazdă va suplimenta numărul de locuri alocate suporterilor Universității Cluj, potrivit oficialilor „studenților”.

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