Răsturnare de situație! Dat ca și plecat de la CFR Cluj, Sinyan ar putea continua în Superligă

Deși era anunțat ca fiind unul dintre jucătorii care pleacă de la CFR Cluj în această vară, situația lui Sheriff Sinyan (29 de ani) s-ar putea schimba radical.

Sheriff Sinyan ar putea continua la CFR și în sezonul viitor / Foto: monitorulcj.ro

Sheriff Sinyan s-a prezentat la reunirea echipei de pe 15 iunie și se antrenează la Cluj în aceste zile.

Contractul său cu CFR Cluj expiră la finalul lunii iunie, însă ar putea rămâne în România și în stagiunea următoare.

Deși era dat ca plecat de la CFR Cluj din cauza pretențiilor financiare ridicate, jucătorul originar din Gambia n-a ajuns la un acord cu nicio grupare din străinătate și a început pregătirea de vară sub comanda lui Antonio Folha.

Astfel, șansele ca el să rămână în Gruia și în sezonul următor au crescut. Într-o intervenție pentru Prima Sport, președintele echipei, Iuliu Mureșan, a anunțat că situația sa se va clarifica în zilele următoare și că există posibilitatea reală ca acesta să rămână la Cluj.

„Sinyan își termină contractul în 30 (30 iunie n.red), acum e la club dar nu și-a prelungit cu noi. E la Cluj, a fost la antrenamente, peste câteva zile decidem dacă pleacă sau semnează.

Are ceva oferte din străinătate, dacă se concretizează, pleacă, dacă nu, va rămâne la noi. Are ofertă și de la noi.”, a spus Iuliu Mureșan.

Dacă va rămâne la CFR, Sinyan va concura cu Ilija Masic și Marian Huja pentru un post de titular în echipa de start.

43 de meciuri a bifat Sinyan în tricoul CFR-ului în sezonul trecut, timp în care a marcat 4 goluri

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