Pancu prevede dezastrul pentru CFR în sezonul viitor: „Nu mai emit pretenţii ca în sezonul trecut”

Daniel Pancu, noul antrenor al Rapidului, a prefaţat sezonul viitor din Superligă.

Pancu prevede un sezon dificil pentru fosta sa echipă, CFR / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Obiectivul lui Pancu în Giuleşti va fi calificarea în play-off-ul competiţiei. Rapidul este echipa cotată cu şansa a cincea la câştigarea campionatului, după Craiova, FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Cluj.

Noul tehnician al grupării din Giuleşti crede că fosta sa echipă, CFR, nu va fi una dintre formaţiile care vor lupta cu şanse reale la câştigarea campionatului deoarece au pierdut jucători din echipa de start pe care o aveau în sezonul trecut.

„Mi-e greu să cred că CFR Cluj va mai pune pretenţii de acelaşi nivel cum a fost sezonul trecut. Mi-e greu să cred, pentru că au plecat jucători. Cea mai mare doleanţă a mea la CFR era legată de menţinerea echipei pentru că a fost un drum greu de parcurs căci la final eram greu de bătut.

Cu trei jucători pe nişte poziţii pe care deja le-am semnalat, puteam fi a doua favorită la titlu. În condiţiile astea, cu jucătorii pe care CFR i-a cedat acum, nu cred, căci vin alţi jucători şi nu ştiu dacă vor mai fi de nivelul acela. Nu cred, deşi au o capacitate de regenerare mare.”, a spus Daniel Pancu pentru Prima Sport.

Dintre titularii din ediţia precedentă, ardelenii nu vor mai conta şi în noua stagiune pe portarul Mihai Popa, fundaşii Matei Ilie şi Sheriff Sinyan, mijlocaşul Tidiane Keita şi atacanţii Alibek Aliev şi Mohammed Kamara.

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