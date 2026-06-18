Omagiu pentru antrenorul Mircea Lucescu la Muzeul Fotbalului!

La două luni distanță după moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu, Muzeul Fotbalului din București a fost gazda clubului Dinamo, care a publicat special pentru familia Lucescu un volum de „Gânduri și rânduri în amintirea marelui Mircea Lucescu”.

Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026 / Foto: FRF.ro

Pe 7 aprilie, Mircea Lucescu (80 de ani) s-a stins din viață. Mii de oameni au fost la priveghiul marelui antrenor, iar alții au lăsat mesaje în memoria acestuia pe site-ul oficial al clubului Dinamo.

La două luni distanță, clubul a decis să scoată, într-o ediție dedicată familiei, un volum de „Gânduri și rânduri în amintirea marelui Mircea Lucescu”, cu toate mesajele pe care suporterii le-au scris în mediul online pentru fostul selecționer al echipei naționale.

Răzvan Lucescu, prezent la eveniment

Prezent la eveniment a fost și Răzvan Lucescu, unicul fiu al celui mai titrat antrenor român. Acesta a luat cuvântul și, vizibil emoționat, a povestit despre tatăl său. „Ieri după-amiază eram cu fata mea și îmi spunea cât de tare a suferit și își aducea aminte... Și cât de tare suferă încă. Faptul că nu reușește să treacă peste această perioadă.

Că, în ultima vreme, devenise pentru ea și pentru Matei ca un tată. Era prezent în viața lor. Și că tuturor le este greu în acest moment. Matei mi-a spus la fel, că se simte singur, că nu știe unde să se ducă atunci când are nevoie de sfaturi. Pentru că ei au avut această comunicare cu el permanentă. Eu fiind și foarte mult plecat, m-a înlocuit cumva și pentru asta îi sunt recunoscător.”, a spus antrenorul lui PAOK.

Lecția lui Mircea Lucescu!

„Eram la școala generală, înainte de examenul de treaptă întâi. Am luat niște note foarte proaste la școală și cele mai multe au fost pentru indisciplină sau puturoșenie. S-a întors după meciul din Italia, 0-0 la Florența. A aflat de la mama de aceste note ale mele. A intrat în camera unde aveam eu biroul, unde învățam. Cu mâinile în buzunar, a închis ușa să nu ne audă mama, bunica, să nu intervină.

A început să se plimbe cu mâinile în buzunar dintr-un colț în celălalt al camerei, spunându-mi: «Dacă ai fi prost, aș înțelege și te-aș iubi la fel. Dar faptul că nu-i respecți pe ceilalți mă deranjează foarte tare. Tu trebuie să înțelegi că respectul în viață, pentru oameni, pentru muncă, pentru munca oamenilor, este foarte important și că e primul lucru care trebuie să te ghideze în această viață care de-abia începe»”, a încheiat Răzvan Lucescu.

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