Varga face „revoluție” la CFR Cluj: „Nu se poate așa, totul se schimbă!”

Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj, a avut un discurs dur după plecarea lui Alibek Aliev de la echipă.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului / Foto: Sportul Clujean

Transferat în iarna trecută și văzut ca un potențial înlocuitor al lui Louis Munteanu, vândut la DC United pentru 6 milioane de euro, Alibek Aliev a avut parte de un început impresionat la Cluj.

Marcase de două ori și oferise trei pase decisive în primele patru meciuri în tricoul vișiniu. Cu timpul, însă, prestațiile sale au fost în scădere iar de la acel moment a mai înscris doar două goluri în 15 meciuri.

Suedezul a fost printre primii care și-au depus memorii pentru a rămâne liber de contract în urma restanțelor salariale, fiind nemulțumit de situația economică a clubului.

Patronul echipei, Neluțu Varga, a avut o reacție dură cu privire la situația jucătorului. Omul de afaceri susține că strategia clubului se va schimba de îndată ce va reveni în România, dezamăgit fiind de managementul economic.

„Eu i-am dat drumul lui Alibek Aliev. Schimbăm strategia. Am pățit prea multe în ultima perioadă, din cauza faptului că am fost plecat de lângă club. Au fost aduși tot felul de jucători pe care i-am plătit și când au venit și când au plecat.

Așa a fost și cu Alibek Aliev, care avea undeva la 20.000 de euro salariu. Nu și-a meritat banii! A dat 5 goluri, nu 20! Nu mai vreau să fac asemenea prostii. Să țin jucători care nu rup gura târgului și iau o grămadă de bani.

Nu se mai poate așa. Prefer să dau salariu normal și bonus mare. Am câștigat campionatul, jucăm în Champions League, atunci da, primești bani mulți. Nu se poate ca numai Neluțu să piardă și ei să câștige.

Tot ce înseamnă cheltuieli mari se schimbă, tăiem de la rădăcină. Vrei să câștigi bani la CFR, atunci trebuie să faci performanță. Nu se mai poate ca eu să plătesc și la final tot eu să rămân cu paguba. Ajunge!”, a spus Ioan Varga, potrivit Digi Sport.

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