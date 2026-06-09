Bergodi a anunțat doi jucători de la „U” Cluj că nu mai intră în planurile sale! Ar putea continua în Liga a 2-a

După Gertmonas, Artean, Tocșa și Van der Werff, de la U Cluj ar putea pleca încă doi jucători în această vară.

Fabry (stânga) și Murgia (cu fața) sunt pe picior de plecare de la echipă / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Cristiano Bergodi speră să facă o echipă de titlu în acest sezon la Universitatea Cluj, astfel că jucătorii care au prins mai puține minute în ediția trecută nu sunt siguri că vor continua pe Cluj Arena și din vară.

Așa este și situația jucătorilor Alessandro Murgia și Andrej Fabry, ambii intrați în dizgrația tehnicianului italian, anunță GSP. Conform sursei, ambii ar fi pe picior de plecare în această perioadă de mercato.

Bergodi i-ar fi anunțat pe cei doi că nu intră în planurile sale pentru sezonul următor și sunt liberi să-și caute echipe.

Ambii au impresionat în Superligă: Murgia în tricoul lui Hermannstadt, în timp ce Fabry a confirmat la UTA înainte de a ajunge în Ardeal.

Murgia și Fabry, la pachet în Liga 2?

Sursa citată anterior anunță că cei doi nu duc lipsă de oferte, iar una dintre propuneri a venit chiar de la un club din România. Nu, însă, și din Superligă.

Poli Timișoara, formație abia promovată în Liga a 2-a, are planuri mari pentru acest sezon și speră să-i convingă pe cei doi să semneze.

Bănățenii i-au cooptat deja în lot pe Andrei Artean și Aurelian Chițu, doi jucători cu vastă experiență la nivelul primului eșalon.

Formația pregătită de Dan Alexa are ca obiectiv promovarea în sezonul viitor, astfel că încearcă să atragă jucători peste nivelul eșalonului secund.

Potrivit sursei, cei doi nu ar spune nu acestei oferte, ceea ce înseamnă că transferurile se vor realiza în cazul în care Timișoara le-ar putea suporta pretențiile financiare.

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