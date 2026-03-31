Echipa Națională, fără Lucescu în amicalul cu Slovacia de la Bratislava

Echipa Națională de Fotbal a României va disputa marți seară o partidă amicală la Bratislava, contra Slovaciei.

Echipa Națională va disputa amical contra Slovaciei / Foto: Echipa Națională de Fotbal a României Facebook

Meci fără miză pentru Naționala României, care se va deplasa fără selecționerul Mircea Lucescu la Bratislava pentru meciul contra Slovaciei.

Experimentatul tehnician a fost internat la spital după ce duminică, în timpul unei ședințe de antrenament, i s-a făcut rău. La scurt timp după ce a fost preluat de medici, starea selecționerului a fost stabilă și, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate, fără drept, însă, de a părăsi instituția.

Din spital, Lucescu e cu gândul tot la fotbal!

În locul său, pe banca Echipei Naționale a stat antrenorul secund din staff-ul lui Lucescu, Ionel Gane. „Nu este uşor, am avut zile grele, după meciul cu Turcia, am fost foarte afectaţi, iar după evenimentul cu nea Mircea, a fost greu. Dar suntem mai bine, pentru că şi nea Mircea este mai bine.

I-a sunat pe băieţi şi le-a transmis că este bine, mult mai bine. Înainte de decolare, m-a sunat de la spital şi primul lucru de care m-a întrebat a fost: cum a fost antrenamentul?

I-am spus că l-am anulat şi mi-a spus: Spune-le să stea liniştiţi, să se antreneze mâine bine şi să joace bine. Şi în dimineaţa asta am vorbit cu el, vom vorbi şi după antrenamentul de acum. De asta spun că dă o lecţie de viaţă, trăieşte numai pentru fotbal.

Mircea Lucescu ne-a arătat o lecţie de viaţă, prin tot ce a făcut şi a transmis şi ne transmite în continuare. Pasiunea lui, ardoarea lui, fiecare moment, de la şedinţă tehnică la antrenament, e unic în felul lui. Este un om imens şi un antrenor unic. ”, a declarat Ionel Gane, la conferința de presă premergătoare partidei.

Gane a recunoscut că jucătorii sunt încă afectați în urma ratării calificării în finala pentru Cupa Mondială cu Bosnia. „Supărarea este foarte mare, ne-a afectat, băieţii au încercat să dea totul, nu s-a putut, trebuie să mergem mai departe.

Viaţa şi fotbalul nu se opresc aici, vor veni alte bătălii, pe care trebuie să le câştigăm. Este ca o cicactrice care se va vindeca în timp, dar nu ne rămâne decât să mergem mai departe cu capul sus şi să aducem cât mai multe victorii pentru România”, a încheiat el.

