Stanciu, Masoero și Burcă pot ajunge la „U” Cluj! Constantea: „Aducem jucători cu potențial!”

Universitatea Cluj a reușit trei transferuri până în acest moment pentru sezonul viitor, însă clubul anunță că nu se oprește aici.

Alb-negrii vor lua startul în Europa League / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Până acum, ardelenii au adus trei jucători: Friday Adams, Florent Poulolo și Neofytos Michael.

Primii doi sunt fundași și au evoluat în stagiunea trecută tot în Superligă, în tricoul celor de la FC Botoșani, respectiv UTA Arad. Ultimul este portar și a apărat ultima oară pentru Pafos, echipă care a evoluat în faza principală a Ligii Campionilor în stagiunea recent încheiată.

În acest timp, Universitatea Cluj negociază alte patru transferuri pentru sezonul viitor. Este vorba despre Nicolae Stanciu, Andrei Burcă, Lucas Masoero și Jason Kodor. Cu toții sunt în discuții cu șefii formației de pe Cluj Arena pentru a evolua în Ardeal în stagiunea viitoare.

„A mai fost și povestea legată de Gertmonas. Cred că s-a alintat puțin domnul Rotaru, noi am aflat ulterior de acea discuție. Decizia a fost luată să jucăm cu un jucător under în poartă.

Unul dintre obiectivele noastre e să rezolvăm două sau trei transferuri, pentru ca în cantonament să plecăm cu aproape tot locul făcut. Începem competiția foarte repede și trebuie să avem lotul structurat. Apoi, după august, vom mai încerca să aduce jucători cu potențial”, a spus Radu Constantea, potrivit Digi Sport.

Alb-negrii vor fi angrenați pe trei fronturi în sezonul următor: campionat, Cupă și cupele europene, acolo unde vor lua startul în primul tur din Europa League, ceea ce înseamnă că formația lui Cristiano Bergodi va disputa cel puțin patru meciuri europene în sezonul viitor.

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