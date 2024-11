U BT Cluj a învins echipa Lietkabelis Panevezys, după o partidă controlată încă de la început. Mihai Silvășan: „Sunt mândru de felul cum au reacționat jucătorii”

Victorie pentru U-BT Cluj | Foto: U-BT Cluj-Napoca - Facebook

U-BT Cluj-Napoca a învins echipa lituaniană 7Bet-Lietkabelis Panevezys, cu scorul de 100-93 (32-18, 24-20, 20-13, 24-42), miercuri seara, în BTarena, în Grupa B a competiţiei masculine de baschet EuroCup.

Campioana României a făcut trei sferturi remarcabile, iar cu zece minute înainte de final avea un avantaj de 25 de puncte. Balticii au avut un final de senzaţie, au câştigat ultimul sfert la 18 puncte, dar au plecat învinşi.

Zavier Simpson, cu 32 de puncte, 5 pase decisive, a fost MVP-ul echipei clujene. Zach Hankins a adăugat 15 puncte şi 3 recuperări, Sasu Salin, 14 p, 4 pd, Dennis Seeley, 12 p, 3 pd.

De la oaspeţi s-au remarcat Mantas Rubstavicius, cu 25 puncte, 3 recuperări, Georgios Kalaitzakis, 13 p, Martynas Varnas, 10 p, 3 rec, Andrija Stipanovic (ex-U), 11 p, 12 rec, 7 pd, Oleksandr Kovliar, 11 p, 3 rec, 3 pd.

U-BT Cluj-Napoca va juca următorul meci pe 28 noiembrie, acasă, cu Aris Midea Salonic.

„Sunt foarte fericit pentru această victorie și în același fel mândru de felul cum au reacționat jucătorii. Ne lipseau trei baschetbaliști din rotația de bază. Guzman nu a putut evolua din cauza unei ușoare accidentări, Patrick Richard este indisponibil pentru mai mult timp. De asemenea, ne lipsește o poziție patru, pe care o căutăm în continuare și sperăm să o găsim curând. Atitudinea noastră a fost excelentă pentru 35 de minute, am respectat planul de joc și am controlat o bună parte din acest meci. Nu suntem fericiți pentru sfertul patru, când am primit 42 de puncte. Cum le-am spus și băieților, e mai bine să învățăm din greșelile unei victorii. Ultimul sfert nu poate decât să ne facă mai buni pentru viitor. Cred că a fost o relaxare din punct de vedere mental, natura umană și-a spus cuvântul. Când e extrem de bine, tinzi să te relaxezi. Puteam închide jocul mult mai devreme, dar acesta este sportul. Sper să învățăm din greșeli și să fim mai buni, deoarece această echipă are potențial să crească. Nu ne-am atins forma maximă și lucrurile vor arăta mai bine cu toți jucătorii disponibili. Cred că jucătorii pe care îi avem în acest moment sunt caractere extraordinare și se luptă ca echipa să câștige. Nu îmi place să compar echipele și anii. Fiecare sezon are propria lui istorie. Îl respect pe Stipe, vorbim adesea și cu siguranță a fost unul din oamenii de bază în ultimii patru ani. M-a ajutat pe mine ca antrenor să am aceste rezultate. Cu siguranță lumea trebuie să îi mulțumească atunci când îl vede. Astăzi am câștigat noi și mă bucur că am ajuns la 4-4, cu șansa de a avea 5-4 înaintea ultimei partide disputate acasă, în tur”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT Cluj, la finalul partidei.

