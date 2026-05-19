Gertmonas pleacă de la „U” Cluj! În locul său sunt doriți un portar din Serie A și un finalist Conference League

Edvinas Gertmonas (29 de ani) are șanse infime să mai continue la „U” Cluj și în sezonul viitor, iar clubul i-a pregătit deja doi înlocuitori.

Contractul actualului portar al echipei de pe Cluj Arena, Edvinas Gertmonas, expiră la finalul acestui sezon, iar goalkeeper-ul lituanian nu a semnat, pentru moment, prelungirea contractului.

Acest lucru are șanse tot mai mici să se întâmple. Potrivit Prima Sport, Gertmonas va părăsi România în această vară, iar printre variante se numără Gaziantep, actuala echipă a lui Mirel Rădoi.

Două variante de înlocuitori!

Conform sursei, oficialii clubului de pe Cluj Arena s-au gândit deja la două variante de înlocuitori: Răzvan Sava, portarul de rezervă de la Udinese, și Valentin Cojocaru, sub contract cu Pogon Szczecin.

„U” ar putea profita de situația celui dintâi și să-i facă o ofertă fostului portar de la CFR Cluj. Sava nu este portarul titular al echipei și și-a manifestat dorința de a evolua mai mult.

În schimb, negocierile cu Valentin Cojocaru au șanse mai mari să se finalizeze, astfel că portarul care a fost sub contract cu Feyenoord la finala Conference League din sezonul 2021-2022 ar putea ajunge pe Cluj Arena începând cu sezonul următor.

