CFR Cluj a aflat cât trebuie să plătească pentru a juca pe Cluj Arena! Prețul este excelent pentru vișinii

CFR Cluj nu renunță la visul de a disputa pe Cluj Arena meciurile de pe teren propriu începând cu sezonul viitor.

Cluj Arena, cel mai mare stadion al Clujului

Iuliu Mureșan, președintele formației din Gruia, a oferit noi detalii despre posibilitatea ca echipa să evolueze pe Cluj Arena, la doar câteva zile după ce patronul clubului, Neluțu Varga, a anunțat că plătește impozit despre 100.000 de euro anual.

Acesta este motivul principal pentru care vișiniii își doresc să se mute pe Cluj Arena, stadionul unde rivala din oraș, Universitatea, își dispută meciurile de pe teren propriu.

„Am primit un răspuns prompt, a doua zi dimineață. Am formulat o cerere oficială pe care am trimis-o la Consiliul Județean. Ni s-a spus că este stadionul tuturor celor care doresc să joace acolo.

Este construit pe bani publici, dar ni s-a recomandat să avem o discuție cu conducerea «U» Cluj. Cam acesta a fost mesajul. Mi s-a dat dreptate că avem dreptul de a juca acolo. Este un răspuns favorabil. Vom avea o discuție săptămâna aceasta. Să treacă meciul direct.

Vrem să jucăm acolo. Este un stadion mai modern, gazonul este foarte bun pe Cluj Arena. Este un gazon hibrid, potrivit pentru clima din Cluj. Ne-ar costa, într-adevăr, mai puțin față de cel din Gruia. Chiria este mai ieftină. Știu că 4000 de euro este chiria, plus utilitățile. Ne costă mult mai mult în Gruia. Trebuie să plătim salarii, utilități, gaz.

În plus, am primit de la Primărie că datorăm impozit pe clădirea stadionului. Banii sunt practic direcționați către «U» Cluj. Dacă lumea ar fi corectă, nu este o chestiune nouă. Pe Arena Națională se întâmplă același lucru.

Și Ghencea este folosit de mai multe echipe. Stadionul din Gruia ar putea fi folosit și de «U» Cluj, mai ales când este Untold-ul, să nu mai plece în alte județe. Să joace aici, la Cluj, pe un stadion cu licență pentru cupele europene”, a declarat Iuliu Mureșan pentru Fanatik.

