Neluțu Varga, reacție explozivă la adresa lui Pancu: „Nu vii să-mi faci regulile! M-am supărat rău de tot”

Șansele ca Daniel Pancu să continue la CFR Cluj și în sezonul viitor sunt infime după ultimele declarații ale patronului Neluțu Varga.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului / Foto: Sportul Clujean

Omul de afaceri a fost deranjat de ceea ce a spus tehnicianul după ultimul meci, motiv pentru care este decis să nu mai continue colaborarea cu Pancu.

Varga a anunțat că antrenorul este liber să plece în cazul în care își va plăti clauza de reziliere, în valoare de 50.000 de euro.

„Clauza lui Daniel Pancu este de 50.000 de euro, să o plătească, dar mai important este că m-am supărat rău de tot pe el după ceea ce a spus. Și trebuie să știe asta! Să-și cumpere club dacă vrea să facă el regulile.

Nu vii tu să-mi faci aici regulile la CFR Cluj… n-a condus până acum un club. Daniel Pancu a sărit calul în ultima perioadă și nu trebuia să facă asta. N-a luat Champions League la CFR Cluj”, a spus Neluțu Varga, potrivit ProSport.

Ce l-a supărat pe Varga

Daniel Pancu a avut un atac dur la adresa lui Neluțu Varga și a lui Iuliu Mureșan după ultimul meci, disputat contra Universității Craiova și încheiat 0-0.

„În primul rând, detaliile cele mai importante și care contează cel mai mult sunt legate de promisiunile mele. Atât domnul Varga, cât și președintele Mureșan vorbesc de două milioane la sută, sunt cuvintele mele, dar niciunul nu continuă, în alte condiții. Continuarea e în alte condiții. Văd că niciunul dintre ei nu a spus.

În alte condiții înseamnă salarii la zi, o altă bază de pregătire și câțiva jucători de top. Până acum, nu s-a întâmplat nimic din aceste lucruri și mai sunt două săptămâni până se termină campionatul. Am spus că rămân două milioane la sută, dar în alte condiții”, a spus Pancu la finalul meciului.

