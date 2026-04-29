Probleme pentru „U” Cluj! Accidentarea lui Lukic este mai gravă decât se credea inițial

Jovo Lukic (27 de ani) este golgheterul actualei ediții din Superligă și cel mai bun jucător al Universității Cluj.

Jovo Lukic este golgheterul Superligii / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Vârful bosniac a marcat 18 goluri în actuala ediție a Superligii și ocupă primul loc în clasamentul golgheterilor, fiind, totodată, și unul dintre jucătorii exponențiali din lotul lui Cristiano Bergodi.

Lukic nu a jucat la ultima partidă pe care au disputat-o alb-negrii, împotriva marii rivale, CFR. Atacantul s-a accidentat înaintea meciului și a fost înlocuit în echipa de start cu Andrei Gheorghiță. În absența lui, studenții nu au marcat și au amenințat de puține ori poarta adversă.

Din primele informații, accidentarea sa este mai gravă decât s-a crezut inițial. Potrivit GSP, Jovo Lukic va rata cel puțin următoarele două meciuri, cu FC Argeș (acasă) și Rapid (acasă).

Bosniacul a efectuat deja un RMN, iar rezultatele nu sunt deloc optimiste. Atacantul are o problemă de ordin muscular care îl va ține departe de gazon în următoarele confruntări vitale pentru titlu. Staff-ul medical al clujenilor este rezervat, existând chiar temerea că sezonul s-ar fi încheiat prematur pentru atacant.

