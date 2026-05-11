Bărbat din Florești, condamnat la aproape 4 ani de închisoare după ce și-a terorizat fosta parteneră. „Te omor!”, „Îți rup picioarele!”, „Te nenorocesc!”

Un tânăr de 26 de ani din Florești a fost condamnat de Judecătoria Turda la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare, după o serie de episoade de violență domestică, amenințări și încălcări repetate ale ordinelor de protecție emise împotriva sa.

Un tânăr de 26 de ani din Florești a fost condamnat de Judecătoria Turda la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare, după o serie de episoade de violență domestică. | Imagine generată cu ajutorul AI

Judecătoria Turda a pronunțat sentința într-un dosar de violență domestică și încălcare repetată a ordinelor de protecție. Inculpatul, Călin Marian L., din Florești, a fost condamnat la o pedeapsă finală de 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare.

Deși victima și-a retras plângerile pentru lovire și amenințare, instanța a considerat că inculpatul a ignorat constant hotărârile judecătorești și a continuat să o urmărească, să o amenințe și să apară în locurile unde aceasta se afla, inclusiv în fața locuinței și într-un local din Câmpia Turzii.

Instanța a reținut că bărbatul și-a terorizat fosta parteneră timp de mai multe luni, ignorând măsurile dispuse de judecători și apropiindu-se în repetate rânduri de femeie, de locuința acesteia și contactând-o inclusiv prin mesaje de amenințare.

Prima agresiune și primul ordin de protecție

Potrivit hotărârii, totul a pornit în septembrie 2023, când femeia a reclamat că a fost agresată în apartamentul în care locuia împreună cu inculpatul și copiii lor.

Instanța reține că bărbatul ar fi prins-o de păr, ar fi lovit-o cu pumnii în spate și cu o coadă de mătură peste brațe. În urma intervenției poliției a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar ulterior Judecătoria Câmpia Turzii a emis un ordin de protecție pe o perioadă de patru luni.

Prin acel ordin, inculpatului i s-a interzis să ia legătura cu victima și a fost obligat să păstreze o distanță de minimum 200 de metri față de aceasta și față de locuința ei. Doar câteva zile mai târziu, potrivit instanței, acesta a început din nou să o contacteze.

„Te iau la omor”, „te bag în pământ”, „te îngrop”

În noaptea de 16 septembrie 2023, femeia a început să primească mesaje de amenințare de la inculpat. Potrivit hotărârii, acesta i-ar fi scris: „te iau la omor”, „te bag în pământ” și „te îngrop”, pe motiv că nu îi permitea să își vadă copiii.

A doua zi, bărbatul a mers cu un taxi în fața blocului în care locuia victima. Mama femeii l-a observat în apropierea imobilului și s-a speriat atât de tare încât a fugit înapoi în apartament. Polițiștii l-au găsit ulterior pe inculpat în apropierea locuinței victimei și l-au condus la sediul poliției.

În fața instanței, bărbatul a recunoscut parțial faptele, susținând că era drogat și că nu își amintește exact ce a scris în mesajele trimise.

A tras-o de păr în fața blocului

Situația a degenerat din nou în mai 2024. Judecătorii au reținut că inculpatul a venit în fața blocului în care se afla femeia împreună cu copiii și a încercat să o convingă să vorbească cu el în privat. După ce aceasta a refuzat, bărbatul ar fi prins-o de păr și ar fi târât-o câțiva metri spre lateralul blocului.

Scenele au fost observate de un martor care a încercat să intervină, însă inculpatul i-ar fi spus să „nu se bage”. După acest episod, victima a obținut un nou ordin de protecție, mult mai sever. Instanța l-a obligat pe inculpat să păstreze o distanță de minimum 100 de metri și să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

„Tu o să mori”

Nici măcar brățara electronică nu l-a oprit. În august 2024, în jurul orei 05:00 dimineața, femeia a auzit țipete în fața blocului. Când a ieșit la geam, l-a văzut pe inculpat în apropierea locuinței.

Potrivit declarațiilor reținute de instanță, bărbatul i-ar fi spus: „Tu o să mori”. O martoră a declarat că inculpatul se afla la aproximativ un metru de geamul apartamentului și că l-a auzit amenințând-o pe femeie înainte să plece.

Sistemul electronic de monitorizare a generat și o alertă de proximitate în acea noapte.

Scandal și amenințări pe terasa localului Gossner

Ultimul episod reținut de instanță s-a petrecut în septembrie 2024, la terasa localului „Gossner” din Câmpia Turzii. Victima se afla la masă cu două prietene când telefonul destinat monitorizării ordinului de protecție a început să sune, semnalând că inculpatul se află în apropiere.

Potrivit declarațiilor din dosar, bărbatul a ieșit din clubul aflat la subsolul localului, s-a apropiat de masa femeii, s-a așezat lângă ea și a început să o amenințe. Instanța reține că inculpatul i-ar fi spus: „îți rup picioarele”, „te tăvălesc prin Gossner”, „dacă pun laba pe tine te omor”, „te nenorocesc” și „în două minute îți dau picioare și te omor”.

La un moment dat ar fi ridicat mâna asupra femeii, aceasta trăgându-se speriată în spate.

Victima și-a retras plângerile, dar procesul a continuat

În timpul procesului, femeia și-a retras plângerile formulate pentru infracțiunile de lovire și amenințare. Astfel, Judecătoria Turda a dispus încetarea procesului penal pentru aceste acuzații. Totuși, infracțiunile de încălcare a ordinului de protecție nu depind de retragerea plângerii, astfel că procesul a continuat pentru aceste fapte.

Judecătorii au subliniat că inculpatul a încălcat în mod repetat hotărârile instanței și că a manifestat „o lipsă reală de voință de a respecta decizia instanței”.

Recidivist și deja condamnat pentru încălcarea ordinului de protecție

Instanța a mai reținut că inculpatul nu era la primul conflict cu legea penală. Acesta fusese condamnat anterior inclusiv pentru infracțiunea de încălcare a ordinului de protecție, iar noile fapte au fost comise în perioada de supraveghere a unei pedepse cu suspendare.

Judecătorii au decis revocarea suspendării și au adăugat vechea pedeapsă la cea pronunțată în acest dosar, ajungând astfel la pedeapsa finală de 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare. În prezent, dosarul se află în apel la Curtea de Apel Cluj, unde pronunțarea este programată pentru 14 mai 2026.

