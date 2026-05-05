Pancu a capitulat în lupta la titlu! Anunțul surprizător al antrenorului

CFR Cluj a câștigat în etapa a 7-a din play-off, scor 2-1 pe terenul Rapidului, și rămâne pe locul 3 în Superligă, cu 40 de puncte.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Ardelenii sunt la cinci puncte de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova, și la două în spatele lui „U” Cluj, cu trei etape rămase de disputat.

Deși matematic CFR Cluj încă poate ajunge pe primul loc, antrenorul echipei, Daniel Pancu, crede că obiectivul este compromis întrucât ambele contra-candidate au câștigat în această etapă.

„Am comis-o la golul lor și ulterior am avut probleme. Am avut șansă. A avut Popa intervenții bune de tot. Se putea termina rău pentru noi. S-a acumulat oboseală. O victorie mare, foarte importantă.

Ne-am asigurat 99,99% prezența în primele 4 echipe ale campionatului, ceea ce înseamnă minim un baraj de Conference League. Scopul a fost să obținem trei puncte și le-am obținut.

Mai avem 1% șansă la titlu, e în joc, dar s-au risipit din șanse aseară, în ultimul minut. Avem un joc direct cu Craiova. Mai mult de un șut pe spațiul porții nu am reușit cu ei. Obiectivul este să dăm două șuturi pe poartă în meciul care urmează. Să-i batem măcar la noi acasă. Nu i-am găsit punctul slab.

Ei au posibilități, au lot. Sunt echipa care trebuie să câștige campionatul la ce investiții au făcut. Mai e FCSB-ul, dar nu mai e pe partea asta de campionat. Raportat la investiții și la calitatea fotbalului sunt echipa care ar trebui să câștige titlu și cred că o să o facă”, a spus Pancu, la finalul meciului din Giulești.

