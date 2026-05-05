„Pancu își face bagajul către Rapid” Anunțul de ultimă oră despre antrenorul CFR-ului

Rapid a pierdut luni seara contra CFR-ului, scor 1-2, și a ajuns la cinci înfrângeri din șapte meciuri în play-off, timp în care a câștigat doar unul.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului / Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Forma slabă a echipei și rezultatele dezamăgitoare după accederea în faza superioară a competiției continuă și în acest sezon.

Rapid a câștigat un singur meci în play-off până acum și este pe locul 5, cu 32 de puncte, fără șanse la titlu în ultimele trei etape.

Gâlcă, înlocuit cu Pancu?

Obiectivul echipei pentru acest sezon a fost calificarea în cupele europene, însă șansele să fie atins sunt tot mai mici. Giuleștenii trebuie să termine cel puțin pe locul 4 pentru a disputa barajul de Conference cu câștigătoarea play-out-ului.

Scaunul lui Costel Gâlcă se clatină tot mai mult în ultima vreme și sunt șanse ca antrenorul să plece la finalul sezonului dacă nu va redresa echipa în ultimele meciuri din acest final de campionat.

Dacă fostul internațional român va fi demis, sunt șanse tot mai mari ca el să fie înlocuit chiar de Daniel Pancu, fost jucător și antrenor al Rapidului și actualul tehnician al CFR-ului.

„Cred că Pancu își face bagajul către Rapid. Bogdan Mara e plecat de acolo (n.r. de la CFR). Se mișcă lucrurile, intră o altă linie.

Așa se discută, că Marian Copilu ar putea să ajungă, e un profesionist. Cred că Gâlcă e ca și plecat. Dacă Rapid nu se va califica în cupele europene, 100% va pleca”, a spus jurnalistul Decebal Rădulescu, potrivit Digi Sport.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: