Sportiv de mic! Un elev de 11 ani din Cluj-Napoca, campion european la tenis de masă.

Alex are doar 11 ani, este elev la un liceu din Cluj-Napoca și reușește să obțină rezultate deosebite la campionatele europene și internaționale la tenis de masă. De mai bine de doi ani de zile, micul campion rămâne pe podium și este de neînvins.

Alex Pop, campion european la tenis de masă/Foto: Federația Română de Tenis de Masă Facebook.com

Alexandru Pop este pe val și reușește să-și adjudece podiumul și în acest an, după ce în 2022 a fost campion național absolut.

„Nu a avut o înfrângere de doi ani de zile”

Alexandru Pop este elev în clasa a V-a la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, iar pe lângă studiu îți dedică timpul liber antrenamentelor, context în care a reușit performanțe deosebite atât la campionatele naționale, cât și la cele europene sau mondiale.

În 2023 a reușit să obțină patru medalii de aur naționale, iar la vârsta sa nu a avut o înfrângere de mai bine de doi ani de zile. A participat la concursurile mondiale de la Berlin, unde a obținut locul doi, iar la competițiile din Belgia a obținut locul I.

„Și în acest an Alexandru a reușit multiple performanțe: patru medalii de aur la naționale și nu a avut o înfrângere de mai bine de doi ani de zile. La ai săi 11 ani este consecvent și știe să-și urmărească scopul”, explică mama lui Alexandru Pop.

Alex Pop, campion Euro Mini Champ’s (Franța), în proba de simplu masculin/Foto: Federația Română de Tenis de Masă Facebook.com

Recent, la finalul verii, a participat la campionatul din Franța - „Euro Mini Champ”, organizat pentru copiii de 11 și 13 ani, unde au participat peste 100 de jucători europeni ce și-au reprezentat țara și a obținut locul 1.

„Alexandru Pop a fost la înălțime și a câștigat toate cele 14 meciuri jucate, în cele patru grupe, apoi pe tabloul principal unde a păstrat ritmul până în finala ajudecată cu un ferm 3-0, pentru medalia de aur dorită”, notează Fedrația Română de Tenis de Masă.

Alex Pop, locul I la WTT Youth Contender Spa Belgia U11/Foto: Federația Română de Tenis de Masă Facebook.com

Rezultate obținute în 2023:

La nivel național:

Locul I - Cupa Romaniei U11, desfășurată în perioada 27-28.01.2023 Odorheiu Secuiesc;

Locul I la Campionatul Național U13, proba de dublu băieți (cu Toro David din Odorheiu Secuiesc), desfășurat în perioada 10-14.05.2023 - Odorheiu Secuiesc;

Locul II - Top 16 U13, desfășurat în perioada 8-9.06.2023 Izvorani;

Locul I la Campionatul Național U11 proba de dublu băieți (cu Moiseanu Teodor din Buzău), desfășurat 29.06-2.07 - Câmpulung,

Locul l la Campionatul Național U11, proba de simplu, desfășurat în perioada 29.06-2.07.2023, Campulung.

La nivel internațional:

Locul II - WTT (World Table Tenis) Youth Contender Berlin U11, 27-29.03.2003;

Locul I - WTT Youth Contender Spa Belgia U11, 17-19.04.2023;

Locul I - WTT Youth Contender Metz Franta U11, 21-23.04.2023;

În perioada 14-18.06.2023, a participat cu lotul national la Campionatul European U13 din Croatia, unde a ajuns in primii 32.

În perioada 25-27.08.2023, Alex a participat cu lotul național la ediția cu nr. 17 a Euro Mini Champ's in Schiltigheim, Franta, unde a reușit performanța de a obține Locul I.

Europe Youth Series, Serbia Open, Dimitrovgrad, 20-24.09.2023 - Locul 2; Echipe U13 cu Toro David; Sferturi Individual U13; Medalie de bronz individual U15.

Alex și-a descoperit pasiunea pentru acest sport încă de la o vârstă fragedă.

„La 5 ani a găsit două palete de-ale noastre într-un sertar și am început să ne jucăm în sufragerie, fără masă. Am cumpărat și o masă și jucam în garaj, însă, în scurt timp nu mai avea cu cine juca, depășind rapid nivelul nostru de joc. Ulterior, am mers la clubul CSM și de-atunci nu s-a despărțit de marea lui pasiune”, povestește mama lui Alexandru. Micul campion clujean este legitimat la CSM Cluj-Napoca, secția Tenis de Masă, sub îndrumarea antrenorilor Septimiu Șipoș și Vasile Trif. Alex practică acest sport încă de la vârsta de 6 ani.

Săptămâna trecută, Alex a participat la Europe Youth Series, Serbia Open (Dimitrovgrad), desfășurat în perioada 20-24 septembrie.2023, unde a obținut locul doi.

