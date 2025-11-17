Victorie categorică pentru Cristi Dulca la debutul pe banca Universității Cluj!

Echipa feminină a Universității s-a impus fără emoții în etapa a 8-a a Ligii a 3-a, scor 12-0 de ACS KSE Târgu Secuiesc.

Echipa feminină a Universității Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj

La debutul lui Cristi Dulca pe banca echipei feminine a Universității Cluj, reușitele au fost semnate de Rebeka Farczadi (șase goluri), Teodora Mandi (două goluri), Florentina Iancu (două goluri) și Rozalia Lakotiti (două goluri).

Cu această victorie, „U” Cluj a ajuns la șase victorii și o remiză și, totodată, la cinci puncte distanță de poziția secundă, ocupată de ACS Colțea 1920 Brașov.

Duminica următoare, de la ora 10:00, „studentele” vor evolua în deplasare, împotriva ultimei clasate, CSM Reșița.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: