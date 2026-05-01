U-BT Cluj, calificată în semifinalele Ligii Naționale de Baschet, după „Derby-ul Transilvaniei” cu Sibiu

U-Banca Transilvania Cluj s-a calificat în semifinalele Ligi Naționale de Baschet masculin, după trei victorii consecutive împotriva CSU Sibiu.

U-BT Cluj, în semifinalele Ligii Naționale de Baschet | Foto: u-bt.ro

Campioana U-BT Cluj-Napoca și vicecampioana CSM CSU Raiffeisen Oradea s-au calificat, joi seara, 30 aprilie 2026, în semifinalele Ligii Naționale de baschet masculin.

U-BT Cluj-Napoca a câștigat, în BTarena (Sala Polivalentă) din Cluj-Napoca, scor 87-65 împotriva CSU Sibiu, după ce a câștigat și primele două partide, la Sibiu. Mitchell Creek a fost cel mai bun de la „U”, cu 16 puncte, 9 recuperări, 4 pase decisive.

Meciul a fost controlat de la un cap la altul de clujeni.

U-Banca Transilvania o va întâlni în semifinale pe câștigătoarea dintre CSO Voluntari și SCMU Craiova.

Finalul partidei a fost marcat de un moment emoționant: a fost ultimul meci al lui Filip Adamović în BTarena. Fundașul sosit la Cluj-Napoca în 2015 a contribuit la unele dintre cele mai importante momente ale clubului nostru, o Cupă a României câștigată ca MVP al finalei și un sezon perfect pe plan intern. La finalul acestei stagiuni, Filip Adamović se va retrage din activitate.

Mihai Silvășan: „Ne concentrăm pe următoarea partidă”

„Nu ne gândim foarte mult la revenirea în LNBM sau alte aspecte. Avem obiectivele noastre pe care ne dorim să le îndeplinim și nu ne doream încă un meci cu ei, pentru că avem un program încărcat în continuare. Ne-am atins obiectivul și mergem înainte. Sunt mulțumit că am obținut victoria în primul rând și că nu am avut accidentări, atât mă interesa la meciul acesta. Ne concentrăm pe următoarea partidă, cea contra Buducnost. Nu avem mai multe detalii despre starea lui Karel momentan. El are o accidentare la genunchi, nu este foarte gravă însă mai trebuie niște analize pentru a vedea exact cât e nevoie să stea”, a declarat Mihai Silvășan, antrenor principal U-Banca Transilvania.

