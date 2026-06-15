Cer înnorat la Cluj, soarele se lasă așteptat pentru partea a doua a zilei. Prognoza meteo pentru luni, 15 iunie.

Luni, 15 iunie, prima parte a zilei va fi înnorată.

Prognoza meteo pentru luni, 15 iunie / Foto: monitorulcj.ro

Potrivit meteorologilor, vremea bună va continua la Cluj și la începutul acestei săptămâni, însă abia în partea a doua a zilei.

Luni, 15 iunie, temperatura cea mai ridicată ar urma să fie înregistrată la ora 15:00, atunci când sunt preconizate 20 grade Celsius, în timp ce minima zilei va fi dimineață, în jurul orei 08:00, când sunt așteptate 15 grade.

Conform prognozei meteo, cerul va fi înnorat până aproape de ora 19:00, după care clujenii vor avea parte de câteva ore mai călduroase.

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