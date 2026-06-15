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Incendiu izbucnit în toiul nopții la o gospodărie din județul Cluj!
Două echipaje din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, noaptea trecută, pentru a stinge un incendiu izbucnit într-o gospodărie din comuna Unguraș.Incendiu izbucnit în toiul nopții la o gospodărie din județul Cluj! / Foto: ISU Cluj.
Apelul de urgență a venit în jurul orei 23.00, iar flăcările au cuprins un adăpost de animale, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați.
Din fericire, proprietarul a reușit să salveze trei porci până la sosirea pompierilor, astfel că nu au fost raportate alte pierderi, anunță ISU Cluj.
Adăpostul era construit din lemn, ceea ce a favorizat arderea. Pompierii au lichidat incendiul în limitele găsite, acesta izbucnind, cel mai probabil, din cauza unei sobe.
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