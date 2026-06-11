Români terorizați de violențele din Belfast! Trei familii spun că vor să se întoarcă acasă după ce locuințele le-au fost vandalizate.

Două nopți consecutive de violențe au zguduit orașul Belfast din Irlanda de Nord, iar printre persoanele afectate se numără și cetățeni români.

Trei familii de români au rămas fără siguranța propriilor locuințe după ce acestea au fost vandalizate în timpul atacurilor cu tentă anti-imigranți. | Sursa foto: www.belfasttelegraph.co.uk / Imagine ilustrativă

Trei familii de români au rămas fără siguranța propriilor locuințe după ce acestea au fost vandalizate în timpul atacurilor cu tentă anti-imigranți.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanții Consulatului General al României la Edinburgh sunt în contact direct cu trei familii de cetățeni români din Belfast ale căror locuințe au fost vandalizate în urma incidentelor din noaptea de 9 iunie, conform Digi24.ro.

Deși nu au fost raportate victime de cetățenie română, oamenii afectați și-au exprimat intenția de a reveni în România cât mai curând posibil.

Într-unul dintre cazuri, autoritățile consulare au primit și o solicitare pentru emiterea unui titlu de călătorie destinat unui minor român care urmează să părăsească Irlanda de Nord împreună cu familia sa.

Comunitatea românească din Irlanda de Nord numără peste 6.600 de persoane, potrivit celor mai recente date oficiale ale recensământului. O parte importantă a acestei comunități trăiește în Belfast, orașul afectat în ultimele zile de violențe și atacuri îndreptate împotriva imigranților,

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Violențele au izbucnit după un incident izolat

Potrivit presei internaționale, tulburările au început după un incident violent în care un imigrant ar fi atacat un localnic. Ulterior, situația a degenerat rapid, iar grupuri de persoane mascate au provocat distrugeri în mai multe cartiere din Belfast.

Au fost vandalizate și incendiate locuințe, mașini și afaceri aparținând minorităților etnice, în timp ce forțele de ordine au intervenit pentru dispersarea protestatarilor și restabilirea ordinii publice.

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Poliția anunță noi arestări

Poliția din Irlanda de Nord a anunțat că un al doilea bărbat a fost pus sub acuzare în legătură cu revoltele. Acesta este acuzat de participare la tulburări, tentativă de distrugere și agresarea unui polițist.

Anterior, un alt bărbat fusese deja inculpat pentru implicarea în violențe.

Anchetatorii au precizat că analizează imaginile surprinse în timpul incidentelor și că sunt așteptate noi arestări în perioada următoare.

MAE recomandă prudență

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că monitorizează permanent situația și recomandă cetățenilor români aflați în Irlanda de Nord să evite zonele în care au loc manifestații sau confruntări.

„Până la acest moment, reprezentanții oficiului consular sunt în dialog cu trei familii de cetățeni români ale căror locuințe au fost vandalizate în urma evenimentelor din noaptea de 9 iunie 2026. Cetățenii români sunt în prezent în siguranță și și-au exprimat intenția de a reveni în România în cel mai scurt timp”, a transmis MAE.

Autoritățile române au precizat că, până în prezent, nu există informații privind victime române în urma violențelor din Belfast.

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