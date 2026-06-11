Spectacol de artificii la Sagrada Familia din Barcelona, în timpul vizitei Papei Leon al XIV-lea

Papa Leon al XIV-lea a binecuvântat cel mai înalt turn al bazilicii Sagrada Familia din Barcelona.

Focuri de artificii în fața bazilicii Sagrada Familia după o Liturghie oficiată de Papa Leon al XIV-lea la Barcelona, ​​Spania, 10 iunie 2026. Papa Leon al XIV-lea vizitează Spania în perioada 6-12 iunie 2026, cu opriri la Madrid, Barcelona și Insulele Canare. | Foto: EPA/CIRO FUSCO / AGERPRES FOTO

Papa Leon al XIV-lea a vizitat miercuri, 10 iunie 2026, Sagrada Familia, bazilica de renume mondial din Barcelona, pentru a celebra Liturghia și a binecuvântat cel mai înalt turn al acesteia, care o face cea mai înaltă biserică din lume - un punct culminant al vizitei sale în Spania, transmite AFP, potrivit Agerpres.ro.

Vizita lui Leon al XIV-lea, al treilea papă care vizitează această capodoperă modernistă după Ioan Paul al II-lea în 1982 și Benedict al XVI-lea în 2010, are loc exact la un secol după moartea arhitectului Antoni Gaudi, cel care a proiectat Sagrada Familia, un catolic devotat, care a fost declarat Venerabil anul trecut, un pas în direcția beatificării sale.

Suveranul pontif, care a sosit marți la Barcelona de la Madrid, a fost întâmpinat în fața bazilicii de Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia.

După ce a vorbit cu o tânără fată cu deficiențe de vedere care i-a oferit o machetă a turnului pe care urma să-l binecuvânteze și după ce s-a rugat în fața mormântului lui Antoni Gaudi din cripta bazilicii, papa urmează să celebreze Liturghia înainte de ceremonia de binecuvântare în sine.

Într-o seară care va rămâne înscrisă în istoria Barcelonei și a Bisericii universale, Papa Leon al XIV-lea a inaugurat Turnul lui Isus Cristos din Bazilica Sagrada Familia, capodopera arhitectului Antoni Gaudi.

Spectacol de artificii la Sagrada Familia

Seara s-a încheiat într-o atmosferă de sărbătoare. În timp ce orchestra și corurile de copii au însoțit aprinderea crucii monumentale, realizată din sticlă și peste 15.000 de piese de ceramică albă smălțuită, cerul Barcelonei a fost luminat de jocuri de lumini și focuri de artificii, porivit ecgo.ro.

Deasupra bazilicii a fost proiectat chipul lui Antoni Gaudi.

La fel ca peste tot pe unde a fost, de la sosirea sa în Spania, călătoria sa cu papamobilul până în vecinătatea bazilicii a fost urmărită și aclamată de o mulțime de oameni.

„Toată viața noastră, Sagrada Familia a fost în construcție, iar faptul că papa vine acum este ca și cum i-ar pune punctul final', a declarat pentru AFP Maria Jose Sedano, o avocată în vârstă de 30 de ani. Ea a sosit cu câteva ore înainte de traseul programat al suveranului pontif, în speranța de a-l vedea.

Finalizat în februarie și ajungând până la înălțimea de 172,5 metri, acest turn binecuvântat de papă face oficial bazilica încă neterminată să fie cea mai înaltă biserică din lume.

Această înălțime nu este nicidecum întâmplătoare, deoarece Gaudi a insistat ca creația sa să rămână mai mică decât colina Montjuic din Barcelona, care are 177 de metri și pe care o considera o operă a lui Dumnezeu.

Sagrada Familia, care a fost consacrată și ridicată la rang de bazilică de papa Benedict al XVI-lea în 2010, ar putea fi finalizată în următorii zece ani.

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