Anunț - Comuna Jucu

ANUNȚ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Jucu, sat Jucu de Sus, Strada Primăriei, nr. 11, comuna Jucu, județul Cluj, telefon: 0264/233084, fax: 0264/233086, e-mail: office@primariajucu.ro, cod fiscal: 4426212.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

spațiu cu destinatia cabinet medical uman in suprafata de 90 mp situat in sat Jucu de Sus, Aleea Bibliotecii nr. 2, comuna Jucu, județul Cluj, identificat in CF 60835-C3 Jucu, nr. cad 60835 Jucu. apartine domeniului public al comunei Jucu, conform HCL Jucu nr. 100/27.05.2026 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

la cerere, de la sediul instituției, sau se poate consulta pe site-ul institutiei: www.primariajucu.ro, secțiunea Informații publice.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Registratura Comunei Jucu, sat Jucu de Sus, Strada Primăriei, nr. 11, comuna Jucu, județul Cluj sau pe site-ul institutiei: www.primariajucu.ro, sectiunea Informatii publice:

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se transmite prin intermediul poștei electronice: gratuit.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:24.06.2026, ora 10.00. (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.07.2026, ora 10.00. (minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Oferta va fi depusă la Registratura Comunei Jucu, sat Jucu de Sus, Strada Primăriei, nr. 11, comuna Jucu, județul Cluj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

03.07.2026, ora 10.00, la sediul Comunei Jucu, sat Jucu de Sus, Strada Primăriei, nr. 11, comuna Jucu, județul Cluj.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4 , județul Cluj, telefon: 0264/596111, fax: 0264/595844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 10.06.2026.