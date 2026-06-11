RO-ALERT de vreme severă în Cluj-Napoca! Vânt de 90 km/h și grindină în următoarele ore.

Locuitorii județului Cluj au primit joi o avertizare de tip „Alertă Extremă” prin sistemul RO-ALERT, autoritățile anunțând fenomene meteorologice periculoase care se vor manifesta în următoarele ore.

Potrivit mesajului transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, în intervalul 11 iunie, ora 12:00 – 12 iunie, ora 10:00, sunt prognozate averse torențiale, intensificări puternice ale vântului, vijelii și grindină de dimensiuni medii. | Foto: ISU Cluj

Potrivit mesajului transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, în intervalul 11 iunie, ora 12:00 – 12 iunie, ora 10:00, sunt prognozate averse torențiale, intensificări puternice ale vântului, vijelii și grindină de dimensiuni medii.

Conform avertizării, cantitățile de apă pot ajunge la 40–60 l/mp, ceea ce poate provoca acumulări importante de apă în zonele joase, inundarea unor străzi și dificultăți în trafic. În același timp, vântul va sufla cu viteze de 70–90 km/h, existând riscul producerii unor pagube materiale prin doborârea copacilor, desprinderea unor elemente de construcție sau avarierea autovehiculelor.

Mesaj RO-ALERT primit de locuitorii județului Cluj, prin care sunt avertizați asupra unor fenomene meteorologice periculoase, inclusiv ploi torențiale, vijelii, vânt puternic și grindină.

Recomandările autorităților

Reprezentanții ISU Cluj le recomandă cetățenilor să evite deplasările pe durata fenomenelor severe și să ia măsuri de autoprotecție. Autoritățile îi sfătuiesc pe clujeni să evite adăpostirea sub copaci, să își asigure obiectele care pot fi luate de vânt și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția vremii.

Meteorologii avertizează că fenomenele pot avea caracter local și se pot manifesta cu intensitate ridicată în anumite zone ale județului.

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