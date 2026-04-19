U-BT Cluj-Napoca învinsă drastic de Buducnost Podgorica înaintea duelului din sferturile Ligii Adriatice

U-BT a pierdut meciul în fața formației Buducnost VOLI Podgorica, scor 72-100, în Top 8 din Liga Adriatică.

Meciul s-a disputat pe teren propiu, iar oaspeții au dominat clar partida de pe BTarena, și au reușit o performanță ofensivă remarcabilă, cu 23 de coșuri de trei puncte din 34 de încercări.

Cele două echipe se vor întâlni din nou în sferturile de finală ale competiției, primul meci urmând să se dispute la Podgorica, în weekendul 8-10 mai.

În lipsa jucătorilor Russell, Richard și Creek, Mihai Silvășan a început meciul cu Molinar, Miron, Taylor, Kulvietis și Miletic. De partea cealaltă, Andrej Žakelj a mizat pe Sulaimon, Ferrell, Boutsiele, Bouteille și Tanaskovic.

Începutul partidei a fost echilibrat, cele două formații alternând la conducere în primele minute. Molinar a deschis scorul, iar răspunsul a venit rapid din partea lui Tanaskovic și Ferrell. U-BT a reușit să țină aproape în prima parte a sfertului, însă finalul a aparținut clar oaspeților, care au încheiat primul sfert cu un parțial de 9-0 și avantaj 31-23.

În sfertul secund, Buducnost a avut un avans decisiv, reușind un start de 8-0, distanțându-se rapid de „alb-negrii”. Apărarea clujenilor a cedat frecvent în fața aruncărilor de la distanță, iar diferența a continuat să crească până la 27 de puncte la pauză, scor 68-41 pentru oaspeți.

Muntenegrenii au fost extrem de eficienți din afara arcului, cu 16 triple marcate în prima repriză.

Ultimul sfert a confirmat superioritatea clară a echipei din Podgorica, care a depășit borna de 100 de puncte și a închis meciul la 110-72.

