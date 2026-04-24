CFR Cluj, din nou la un pas de insolvență! Neluțu Varga a reacționat prompt

CFR Cluj se confruntă în continuare cu probleme financiare, într-un sezon marcat de dificultăți atât pe plan sportiv, cât și economic.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului / Foto: Sportul Clujean

Ardelenii rămân în lupta pentru câștigarea campionatului după ce au reușit să învingă în ultima etapă, scor 1-0 pe terenul celor de la FC Argeș.

Cu toate acestea, apele nu sunt deloc liniștite în cadrul clubului din Gruia. Potrivit celor de la Fanatik, ardelenii trebuie să achite urgent o datorie în valoare de 600.000 de euro către ANAF.

În caz contrar, cade tot planul de eşalonare convenit cu Agenția Națională de Administrare Fiscală iar CFR Cluj va fi obligată să plătească integral datoria de 3.800.000 de euro.

Reacția lui Neluțu Varga

Patronul clubului, Neluțu Varga, a comentat posibilitatea ca echipa să aibă de suferit in această cauză. Omul de afaceri a dat asigurări că suma va fi plătită în timp util și nu se va ajunge la penalizări.

„Mâine (vineri n.red) dimineaţa vom achita rata integrală şi nu va fi nicio problemă, nicio emoţie”, a spus Varga, potrivit sursei citate.

