Neluțu Varga schimbă strategia la CFR: „M-am săturat de cheltuieli aiurea! Rămânem noi, care știm să ne facem treaba” | EXCLUSIV

Patronul CFR-ului, Neluțu Varga, a anunțat că formația din Gruia va apela la o altă strategie de transferuri.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului / Foto: Sportul Clujean

În cursul zilei de marți, ardelenii au anunțat că au reziliat contractul cu Islam Slimani (37 de ani), ultimul nume important din vestiarul CFR-ului.

Vârful algerian nu a convins în cele șapte luni petrecute în România, timp în care a marcat o singură dată în 14 meciuri disputate în campionat, iar în ultimele două luni a fost folosit în numai 46 de minute.

Slimani fusese transferat la CFR la scurt timp după eliminarea echipei din cupele europene, la scurt timp distanță după ce au mai fost legitimați Kurt Zouma și Marcus Coco, alți jucători cu CV important în fotbalul european.

Silvestre, pus în stand-by la CFR!

Toți au fost transferați în Superligă după implicarea lui Mikael Silvestre, fost internațional francez și jucător la echipe precum Manchester United și Arsenal.

Acesta nu mai colaborează cu formația din Gruia, după cum a anunțat patronul echipei, Neluțu Varga, într-o intervenție pentru monitorulcj.ro.

(Mikael Silvestre mai colaborează cu CFR?) „Deocamdată, nu. Deocamdată suntem noi, cei care știm să ne facem treaba aici. Nu mai vreau să aduc nume și să o iau în barbă.

M-am săturat de cheltuieli aiurea. Ne facem noi treaba, avem echipă de scouting care își face treaba cum și-a făcut și până acum. Așa mergem înainte”, a spus Neluțu Varga, în exclusivitate pentru monitorulcj.ro.

Slimani, ultimul nume mare din vestiarul CFR-ului!

Venirile lui Zouma, Coco și Slimani au fost ultimele de răsunet făcute de ardeleni, asta după ce, în trecut, clubul a mai apelat la această strategie, fără succes însă.

În 2018, clujenii l-au transferat pe Julio Baptista, cel mai sonor nume care a ajuns în Superligă dar care a bifat minute puține la club, fiind fără echipă în ultimii doi ani.

Pe această filieră, șefii clubului au mai semnat cu Yevghen Konoplyanka, fost jucător la Sevilla sau Șahtior și Omar El-Kaddouri, ex-Napoli, însă afacerile s-au doverit a fi neinspirate.

