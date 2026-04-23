Toni Conceicao, fost antrenor la CFR Cluj, revine în Superligă! Ajunge joi la România

Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, Toni Conceicao (64 de ani), se află pe lista FCSB-ului pentru postul de antrenor principal.

Toni Conceicao a ajuns prima dată în Români în 2009 / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Roș-albaștrii au rămas fără antrenor principal după ce Mirel Rădoi a ales să dea curs ofertei venite din partea turcilor de la Gaziantep.

Timp de 30 de zile, campioana en-titre trebuie să numească un antrenor principal care să dețină licența PRO, iar una dintre variantele la care s-a oprit Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la club, este Toni Conceicao.

Liber de contract din 2022, Conceicao a fost ultima dată selecționerul Camerunului, iar în ultimii trei ani și jumătate a stat fără angajament. De-a lungul timpului, a contribuit la două Cupe ale României și un titlu de campion, toate cu CFR Cluj, de care s-a despărțit ultima dată în 2019.

Potrivit celor de la ProSport, portughezul va ajunge joi la București, însă rămâne de văzut dacă se va întâlni și cu Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului. Totuși, șansele ca el să devină antrenorul roș-albaștriilor au crescut considerabil după ce Mihai Stoica a anunțat că viitorul tehnician al echipei va fi străin.

