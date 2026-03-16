Toni Conceicao, fost antrenor la CFR, negociază cu un club din Superligă!

Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, Toni Conceicao (64 de ani), negociază cu Oțelul Galați.

Toni Conceicao a ajuns prima dată în Români în 2009

Oțelul Galați și antrenorul Laszlo Balint s-au despărțit după ultimul rezultat înregistrat de fosta campioană.

Cele două părți au convenit să se despartă în cursul zilei de duminică după ce Oțelul a pierdut în prima etapă din play-out, scor 2-3 contra lui Csikszereda.

Conceicao, pe lista scurtă

În locul său, șefii campioanei din 2011 vor să aducă un tehnician cu renume în Superligă. Potrivit celor de la Digi Sport, Toni Conceicao ar fi pe lista scurtă a Oțelului pentru a deveni antrenorul principal al echipei.

Portughezul cunoaște foarte bine campionatul din țara noastră. A ajuns prima oară aici în 2009, când a semnat cu CFR Cluj, apoi a mai antrenat la FC Brașov, Astra Giurgiu și a bifat încă două mandate la formația din Gruia, de care s-a despărțit în 2019.

Liber de contract din 2022, Conceicao a fost ultima dată selecționerul Camerunului, iar în ultimii trei ani și jumătate a stat fără angajament. De-a lungul timpului, a contribuit la două Cupe ale României și un titlu de campion, toate cu CFR.

Sunt cu ochii și pe un străin

Nu doar Toni Conceicao este pe lista Oțelului. Gălățenii se gândesc și la Stjepan Tomas, fost antrenor la Sheriff Tiraspol, anunță sursa citată.

În vârstă de 50 de ani, el a antrenat ultima dată în Arabia Saudită, la Al Okhdood, echipa unde a fost înlocuit de Marius Șumudică la începutul lunii ianuarie.

CITEȘTE ȘI: