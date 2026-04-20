România, campioană europeană la Taekwondo! Elevi din Cluj printre cei premiați

România a devenit campioană europeană la Taekwondo ITF, iar din lotul echipei au făcut parte și copii din Cluj.

România, campioană europeană la Taekwondo România, campioană europeană la Taekwondo

 

 


 

Aceștia au obținut mai multe medalii, inclusiv titluri de campioni europeni la probele individuale de luptă din Maribor, Slovenia, acolo unde s-a desfășurat Campionatul European de Taekwondo ITF.


 

Dintre cele 38 de medalii obținute de România la această competiție, 13 dintre ele (zece de aur și două de argint) au fost câștigate de sportivi de la Delta Taewon-do Academy din Cluj-Napoca.


România, campioană europeană la Taekwondo

Sabău Alexandru - locul 1 luptă individual-65 kg , 16-18 ani, locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani, locul 2 luptă echipe juniori 16-18 ani.

Mutuzau Diana – locul 1 Tull echipe junioare 16-18 ani


Danciu Alexandru – locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani, locul 1 tehnici speciale echipe 16-18 ani

Dascăl Dragoș – locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani


Mărginean Andrei – locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani

Rus Mark – locul 1 luptă individual 55 kg, 13-15 ani, locul 1 tehnici speciale echipe 13-15 ani, locul 2 Tull echipe juniori 13-15 ani

Florea Karla – locul 1 tehnici speciale echipe, locul 3 luptă echipe 13-15 ani.

„Dincolo de podium și medalii, această reușită aparține și celor care au fost mereu în umbră, dar niciodată departe: părinții și familiile acestor copii minunați. Fiecare antrenament, fiecare emoție, fiecare sacrificiu și fiecare încurajare au contat”, a transmis clubul la finalul competiției.

CITEȘTE ȘI:

Triumful Clubului ONE Taekwondo din Cluj-Napoca și KORYO din Blaj. Tineri sportivi, medaliați la nivel internațional. FOTO

Tineri sportivi din Cluj, medaliați la nivel internațional. Luptătorii de taekwondo s-au întors acasă 12 medalii! - FOTO

Campionii Clujului. Mai mulți tineri au impresionat lumea cu talentul lor la Cupa României de Taekwondo de la Miercurea Ciuc

