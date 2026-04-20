România, campioană europeană la Taekwondo! Elevi din Cluj printre cei premiați
România a devenit campioană europeană la Taekwondo ITF, iar din lotul echipei au făcut parte și copii din Cluj.
Aceștia au obținut mai multe medalii, inclusiv titluri de campioni europeni la probele individuale de luptă din Maribor, Slovenia, acolo unde s-a desfășurat Campionatul European de Taekwondo ITF.
Dintre cele 38 de medalii obținute de România la această competiție, 13 dintre ele (zece de aur și două de argint) au fost câștigate de sportivi de la Delta Taewon-do Academy din Cluj-Napoca.
Sabău Alexandru - locul 1 luptă individual-65 kg , 16-18 ani, locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani, locul 2 luptă echipe juniori 16-18 ani.
Mutuzau Diana – locul 1 Tull echipe junioare 16-18 ani
Danciu Alexandru – locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani, locul 1 tehnici speciale echipe 16-18 ani
Dascăl Dragoș – locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani
Mărginean Andrei – locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani
Rus Mark – locul 1 luptă individual 55 kg, 13-15 ani, locul 1 tehnici speciale echipe 13-15 ani, locul 2 Tull echipe juniori 13-15 ani
Florea Karla – locul 1 tehnici speciale echipe, locul 3 luptă echipe 13-15 ani.
„Dincolo de podium și medalii, această reușită aparține și celor care au fost mereu în umbră, dar niciodată departe: părinții și familiile acestor copii minunați. Fiecare antrenament, fiecare emoție, fiecare sacrificiu și fiecare încurajare au contat”, a transmis clubul la finalul competiției.
