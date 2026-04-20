România, campioană europeană la Taekwondo! Elevi din Cluj printre cei premiați

România a devenit campioană europeană la Taekwondo ITF, iar din lotul echipei au făcut parte și copii din Cluj.

România, campioană europeană la Taekwondo

Aceștia au obținut mai multe medalii, inclusiv titluri de campioni europeni la probele individuale de luptă din Maribor, Slovenia, acolo unde s-a desfășurat Campionatul European de Taekwondo ITF.

Dintre cele 38 de medalii obținute de România la această competiție, 13 dintre ele (zece de aur și două de argint) au fost câștigate de sportivi de la Delta Taewon-do Academy din Cluj-Napoca.

România, campioană europeană la Taekwondo

Sabău Alexandru - locul 1 luptă individual-65 kg , 16-18 ani, locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani, locul 2 luptă echipe juniori 16-18 ani.

Mutuzau Diana – locul 1 Tull echipe junioare 16-18 ani

Danciu Alexandru – locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani, locul 1 tehnici speciale echipe 16-18 ani

Dascăl Dragoș – locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani

Mărginean Andrei – locul 1 Tull echipe juniori 16-18 ani

Rus Mark – locul 1 luptă individual 55 kg, 13-15 ani, locul 1 tehnici speciale echipe 13-15 ani, locul 2 Tull echipe juniori 13-15 ani

Florea Karla – locul 1 tehnici speciale echipe, locul 3 luptă echipe 13-15 ani.

„Dincolo de podium și medalii, această reușită aparține și celor care au fost mereu în umbră, dar niciodată departe: părinții și familiile acestor copii minunați. Fiecare antrenament, fiecare emoție, fiecare sacrificiu și fiecare încurajare au contat”, a transmis clubul la finalul competiției.

CITEȘTE ȘI: