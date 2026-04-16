Ricardo Cadu revine la CFR Cluj! Toate detaliile mutării

CFR Cluj este aproape să-l coopteze în conducerea clubului pe fostul jucător Ricardo Cadu (44 de ani).

Ricardo Cadu, fost jucător la CFR / ANGELO BREZOIANU Credit: AGERPRES/FOTO

Unul dintre cei mai emblematici jucători din istoria CFR-ului este la un pas să revină în Gruia!

Ricardo Cadu, fostul căpitan al echipei din perioada 2006-2014, este dorit de Iuliu Mureşan în staff-ul administrativ.

„Am vorbit cu domnul Mureșan, m-a sunat. Vrea să merg la CFR, dar încă nu am semnat. Eu vreau să meeg și mai mult ca sigur se va întâmpla. Pentru postul de director sportiv.

Nu pot să refuz CFR-ul. Nu am mai fost la Cluj de doi-trei ani, am auzit că s-au mai schimbat lucrurile în oraș”, a spus Ricardo Cadu, potrivit Digi Sport.

Iuliu Mureșan îl vrea la CFR!

Revenit la echipă în toamna anului trecut ca preşedinte, Mureşan încearcă să readucă spiritul CFR-ului în cadrul clubului și, pe lângă Ciprian Deac, cel care va ocupa un post în conducere, speră să-l coopteze și pe Cadu.

„Da, Cadu ar merita o şansă 100%. A însemnat atât de mult. Eu l-aş aduce, nu ştiu pe ce post. Să vedem pe ce funcţie, doar să-l aducem la club, că e un caracter mare şi le îmbunătăţeşte performanţa”, a spus Mureșan, conform sursei citate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

