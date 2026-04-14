Emil Boc, „ole-uri” pe Cluj Arena după victoria lui „U” împotriva Craiovei: „Visul continuă!”

Emil Boc, primarul Clujului, a reacționat atât în timpul ultimului meci disputat de „U” Cluj, cât și la final, după ce „studenții” au câștigat în fața Universității Craiova, scor 4-0.

Emil Boc este recunoscut ca un fan al Universității Cluj / Foto: Emil Boc Facebook

Recunoscut ca un suporter al echipei de pe malul Someșului, Emil Boc (59 de ani) i-a susținut de pe stadion pe jucătorii antrenați de Cristiano Bergodi.

Edilul a celebrat fiecare reușită a „studenților”, scandând „ole-uri” după golul marcat de Dan Nistor, aproape de finalul meciului:„Bravo, băieți, haide «U»! Oleeeee! Ole, ole, ole!”

După încheierea partidei, Boc a transmis și un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare.

„Mulțumim , «U» Cluj! Suntem mândri de voi și vă mulțumim pentru seara aceasta magică de pe Cluj Arena! Astăzi sărbătorim, ne bucurăm, de mâine continuăm munca cu aceeași seriozitate și cu același devotament față de brandul «U»!

O victorie uriașă, dar mai este mult… până departe! Visul continuă! Avem dreptul să visăm! Respect, Universitatea Craiova! Cunoaștem și suntem conștienți de valoarea echipei din capitala Băniei! Craiova este și rămâne în cursa pentru titlu!

Mulțumim inegalabilei Galerii a Universității Cluj, mulțumim minunaților suporteri clujeni și mulțumiri, de asemenea, celor care au venit din întreaga Transilvanie!

Haide «U», și la bine și la greu!”, a scris el pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: