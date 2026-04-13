CFR Cluj - Dinamo 1-1, în play-off

CFR Cluj a terminat la egalitate cu Dinamo București, 1-1, duminică seara, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, într-un meci din etapa a patra a fazei play-off a Superligii de fotbal.

CFR Cluj - Dinamo, remiză în Gruia

Dinamo a deschis scorul prin Alexandru Pop (23), după o pasă venită de la Cătălin Cîrjan, iar CFR a egalat prin Sheriff Sinyan (38), după o mingea respinsă de portarul Alexandru Roșca.

CFR Cluj - Dinamo 1-1, în play-off

Dinamo a avut două mari ocazii pe final, dar Marian Huja a salvat de pe linia porții mingea trimisă de Danny Armstrong (82), iar Christopher Braun a evitat golul din fața porții goale la mingea expediată de Cîrjan (90+5).

Dinamo rămâne fără victorie în play-off și în ultimele șapte etape.

În sezonul regulat, cele două echipe și-au împărțit victoriile în meciurile directe, Dinamo cu 2-1, iar CFR cu 2-0.

FC CFR 1907 Cluj - Dinamo București 1-1 (1-1), Stadion „Dr. Constantin Rădulescu” - Cluj-Napoca

Au marcat: Sheriff Sinyan (38), respectiv Alexandru Pop (23).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș); arbitri asistenți: Mihai Marius Marica (Bistrița), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureș); arbitru asistent video: Marius Omuț (Satu Mare)

Observatori: Ioan Onicaș (Zalău) - CCA, Ioan Mironaș (Piatra Neamț) - LPF

