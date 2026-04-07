Daniel Pancu a anunțat o revenire importantă la CFR Cluj!

Mohammed Kamara (28 de ani) a revenit pe teren la meciul CFR-ului cu Universitatea Craiova, pierdut cu 0-2.

Extrema de 28 de ani a intrat în minutul 84 al meciului cu Universitatea Craiova, aceasta fiind prima apariție după accidentarea din 17 iulie, din meciul cu Paksi.

„Kamara e un jucător de foarte mare calitate. Cu el e însă o problemă complicată. A stat destul de mult. Dacă își revine 100%... E un jucător care a lipsit foarte mult echipei.

Cred că cel mai mult. Cred că genul aceste de jucător lipsește. La formă maximă e un jucător care creează superiorități și dezechilibrează”, a spus Daniel Pancu pentru Fanatik.

1 milion de euro este cota de piață a lui Kamara potrivit Transfermarkt

