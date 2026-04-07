CFR Cluj, învinsă de Universitatea Craiova în Bănie

CFR Cluj a pierdut, scor 2-0, în deplasare cu Universitatea Craiova, în cea de-a treia etapă a play-off-ului Superligii.

Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0 (0-0 la pauză), luni seara, 6 aprilie 2026, în Bănie, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii de fotbal.


 

 


Universitatea s-a impus prin golurile marcate de georgianul Anzor Mekvabișvili (56), cu un șut de la 23 de metri, și de palestinianul Assad Al Hamlawi (61), cu o lovitură de cap la centrarea costaricanului Carlos Mora.

„Vișinii” au irosit două ocazii mari de gol în prima repriză, prin suedezul Alibek Aliev (27) și Andrei Cordea (44), iar Adrian Păun (85) a avut și el o șansă pe final.


Universitatea nu a pierdut cu CFR Cluj în acest sezon. Oltenii au câștigat în sezonul regulat la Cluj-Napoca, scor 3-2, și au remizat în Bănie, 1-1, pentru ca în sferturile Cupei României să se impună cu 3-1, după prelungiri.

