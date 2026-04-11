Bergodi vrea 3 puncte în derby-ul „U” Cluj - Universitatea Craiova: „Întâlnim cea mai bună echipă din România”

„U” Cluj o întâlnește, acasă, în a doua zi de Paște pe Universitatea Craiova, într-un meci important pentru fotoliul de lider din Superliga.

Cristiano Bergodi își dorește o victorie în derby-ul cu Universitatea Craiova | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Câștigătoare în premieră a șapte meciuri la rând în Superligă, „U” primește vizita Universității Craiova, luni, 13 aprilie 2026, de la ora 21.30, pe Cluj Arena.

Astăzi, în Sâmbăta Mare, la conferința de presă, antrenorul Universității, Cristiano Bergodi, a portretizat pe scurt adversarul și le-a cerut elevilor săi să uite de orice fel de presiune.

Cristiano Bergodi: „Întâlnim cea mai bună echipă din România”

„Întâlnim o echipă foarte foarte bună, cred eu cea mai bună din fotbalul românesc, din ceea ce am văzut când am jucat cu ei în sezonul regular. Ne așteaptă un meci foarte greu, dar noi am crescut ca echipă, avem o echipă solidă și ne jucăm șansa de a încerca să câștigăm toate cele trei puncte. Avem, mai mult sau mai puțin, aceleași statistici privind golurile marcate și cele primite și atunci suntem două formații care sper că vom face un meci frumos și pentru fotbalul românesc, și pentru suporterii noștri.

Nu cred că va fi un meci ușor, vom și suferi, sigur, pentru că au jucători de viteză, de tehnică, cu o capacitate bună de a ajunge foarte des în fața porții, pe tranziție. Le place și să controleze jocul, au și procentaj de posesie foarte bun în Superligă. Repet, și pentru noi e un test să vedem dacă se poate lupta pentru un anumit obiectiv, care nu e al nostru (titlu - n. red.). Până când am venit eu, era un alt obiectiv. Acum suntem acolo, iar presiunea nu e pe noi, noi trebuie să facem totul pentru a reuși iar un meci frumos. Cred că presiunea e pe ei, au plătit sume importante pentru a aduce mulți jucători”, a spus Cristiano Bergodi.

Antrenor „U” Cluj: Meciul cu Craiova nu este decisiv

Italianul nu vede meciu de luni cu oltenii drept una decisivă în economia clasamentului final.

„După, vor fi încă șase meciuri: încă unul din tur și apoi cinci din retur. Îi vom mai întâlni acolo, la Craiova. Nu e un meci decisiv, dar voi vedea și eu la ce nivel am ajuns ca echipă. Suntem pe un loc foarte bun în clasament, însă e un test sever, important, cel cu Craiova. Când am jucat în sezonul regular, trecuseră doar două etape de când venise noul antrenor Coelho, care e un antrenor foarte bun. Echipa lor joacă, dar noi suntem o echipă greu de bătut. Eu nu simt presiune, repet, și nici nu vreau să pun presiune pe jucători, pentru că aceste meciuri se joacă din plăcere. Sper că va fi multă lume la stadion, iar acestea sunt cele mai frumoase meciuri de jucat”, a mai spus Bergodi.

Un alt aspect care îi dă încredere tehnicianului Universității este capacitatea de a reveni și de a câștiga după ce a fost conduși, arătată atât la București, cu FCSB și Rapid, cât și în Derby de Cluj.

„Au fost teste importante, într-adevăr sunt câteva meciuri în care am luat gol, dar am revenit și am întors rezultatul. Acesta e un aspect foarte pozitiv pentru o echipă. Chiar dacă ia gol, nu se sperie, nu se precipită și în continuare încearcă să joace pentru cele trei puncte. Asta mă mulțumește și îmi dă încredere.”

Tototdată, antrenorul echipei noastre a vorbit despre starea lotului înaintea partidei de luni.

„Chinteș nu e bine, dar așteptăm, vedem, mai sunt încă două zile și după vom vedea. Macalou a revenit, nu pot să spun că are un moral bun, dar s-a antrenat bine în aceste zile. Am văzut că cine l-a înlocuit a jucat bine în Giulești și mă bucur că am un grup important. Am convingerea și încrederea că putem face un meci bun, atât cine va juca în primul 11, cât și cine va intra a doua repriză”, a explicat tehnicianul.

