„U”, rămâne „nașul” Rapidului. Clujenii au trecut pe locul 1 după victoria din Giulești.

Universitatea Cluj a câștigat în deplasare, scor 2-1, contra Rapid București în cea de-a treia etapă a play-off-ului Superligii României.

„U” Cluj este lider după victoria cu Rapid București | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

„U” a început meciul în atac și a controlat jocul în primele minute, iar Rapidul a abordat un joc pe contra-atac, ceea ce s-a vâzut la acțiunea în viteză a fostului CFRist Petrila, care a tras puțin peste poară la prima ocazie a giuleștenilor.

Gazdele au deschis scorul în minutul 20, printr-o fază construită din propriul careu. Petrila i-a pasat desisiv lui Vulturar, care a înscris pentru 1-0.

Tehnicianul Cristiano Bergodi a fost nevoit să mute înainte de pauză. Schimbarea a venit în minutul 45, decarul Nistor a ieșit nemulțumit, iar Chinteş accidentat.

În locul lor au intrat Atanas Trică și Dino Mikanovic, iar scorul a rămas 1-0 la intrarea la cabine.

Clujenii au încercat să revină în meci la începutul reprizei a doua, însă nici gazdele nu s-au lăsat și au încercat să își mărească avantajul.

„Studenții” au egalat în minutul 65 prin Mendy, din careul de 6 metri. Acesta a fost servit de Mikanovic.

„Șepcile roșii” au fost la un pas să treacă la conducerea partidei la trei minute după golul egalizator, dar portarul gazdelor a fost providențial la șutul fostului rapidist Cristea.

După egalare, clujenii au apăsat pedala de accelerație și au dominat jocul cu multe atacuri și au fost foarte aproape de golul de 2-1 în minutul 75, însă Lukić, scăpat singur, s-a încurcat în momentul șutului.

De nicăieri, Rapidul putea trece din nou la conducere, în minutul 80, dar Gertmonas a respins de lângă bara laterala la șutul lui Gheorghe.

În minutul 82, clujenii au înscris pentru 2-1, după o lovitură de cap a lui Mendy, care a reușit dubla după centrarea lui Stanojev.

Cu această victorie importantă, Universitatea Cluj a trecut pe prima poziție în Superliga României, cu cu 36 de puncte și poate rămâne acolo la finalul etapei, dacă Universitatea Craiova nu o învinge pe CFR Cluj, luni, 6 aprilie 2026.

