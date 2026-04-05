A murit Liviu Maior, fost conducător la „U” Cluj și fost ministru al Educației. Avea 85 de ani.

Liviu Maior a murit la 85 de ani | Foto: Prof. Liviu Maior participa la vernisajul expoziției „Sub cenușa Imperiului"

Profesorul Liviu Maior, fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj în perioada 1984-1991, când și echipa de fotbal făcea parte din această structură, potrivit fcucluj.ro.

Născut în 2 octombrie 1940 la Beclean (județul Bistrița Năsăud), Liviu Maior și-a început studiile în localitatea natală și le-a continuat la Dej, înainte de a urma Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Babes-Bolyai” din Cluj, între 1959 și 1964.

În perioada 1984-1991 a condus clubul sportiv Universitatea Cluj și s-a remarcat prin capacitatea de a găsi mereu soluții la problemele ivite, precum și printr-un spirit organizatoric deosebit. Ulterior, a rămas un susținător fidel al sportului clujean, pe care l-a îmbogățit prin valorile sale, aflate în concordanță cu cele ale „studenților”, față de care și-a manifestat sprijinul și după părăsirea funcției de conducere, până în zilele noastre.

Liviu Maior a reînființat Centrul pentru Studii Transilvane (1991) și a devenit primul director al acestei instituții, urmând ca un an mai târziu să preia funcția de ministru al Educației și, totodată, Președinte al Comisiei Naționale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).

În 1994 a fost ales și vicepreșdintele Conferinței Mondiale UNESCO și vicepreședinte al Conferinței Europene a Miniștrilor Educației de la Madrid, iar după încheierea mandatului de ministru al Educației, în 1996, și-a început activitatea de senator în Parlamentul României. Profesorul universitar doctor Liviu Maior a reprezentat România și în calitate de ambasador plenipotențiar în Canada, în perioada 2003-2005.

Prima reformă a învățământului din România

În calitate de ministru al educației, Liviu Maior a inițiat primul proiect de reformă a învățământului din România, prima lege a calității învățământului superior (Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior), a introdus Legea învățământului 84/1995 și a finalizat primele negocieri cu Banca Mondială, pentru mai multe proiecte de finanțare, potrivit Agerpres.ro.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: