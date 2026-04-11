Negocieri cu noul selecționer al României: Gheorghe Hagi, favorit să preia conducerea echipei naționale

FRF a reprogramat pentru săptămâna viitoare ședința Comitetului Executiv pentru desemnarea noului selecționer. Gheorghe Hagi (61 de ani) este marele favorit să preia conducerea echipei naționale.

Negocieri cu noul selecționer al României: Gheorghe Hagi, favorit să preia echipa națională| Foto: Farul Constanţa - Facebook

Federația a reprogramat pentru săptămâna viitoare Comitetul Executiv care va iniția negocierile oficiale cu Gheorghe Hagi pentru funcția de selecționer al României.

Pe lista scurtă s-au regăsit Gheorghe Hagi, propus în unanimitate, și Edward Iordănescu, dar și alte nume.

Gică Hagi a fost principala variantă a Comisiei cu rol consultativ. Pe lista scurtă s-au regăsit și alți antrenori români cu experiență, precum Edi Iordănescu, Daniel Pancu, Mirel Rădoi, Cosmin Olăroiu sau Adrian Mutu.

Pe 8 aprilie, propunerile trebuiau prezentate Comitetului Executiv al FRF. Ședința a fost însă amânată în urma decesului lui Mircea Lucescu. Federația Româna de Fotbal a anunțat ulterior că „suspendă pe o perioadă nedeterminată procesul”, potrivit FRF.

Astfel, Comitetul Executiv a fost mutat pentru, joi, 16 aprilie, potrivit GSP.ro

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, va fi mandatat să poarte negocierile cu candidatul final: Gheorghe Hagi.

Anunțul oficial și prezentarea noului selecționer al echipei naționale vor avea loc după semnarea documentelor contractuale.

