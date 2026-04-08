Ultima destăinuire a lui Lucescu: „În 3-4 luni m-am prăbușit, parcă e un vis urât!”

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori români, a murit marți seara, în jurul orei 20:30, la vârsta de 80 de ani.

Mircea Lucescu a murit marți, la vârsta de 80 de ani / Foto: Echipa Națională de Fotbal a României

Mircea Lucescu era internat în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență din București după ce a suferit un preinfarct miocardic acut.

Starea sa de sănătate s-a agravat în ultimele zile, fiind în comă indusă și conectat la aparate în ultimele clipe de viață. În cursul zilei de marți, reprezentanții Spitalului au declarat decesul celui mai titrat antrenor român din istorie.

Ultima destăinuire a lui Lucescu!

Joi seara, cu mai puțin de 24 de ore înainte de a suferi un nou preinfarct și de ajunge în comă, Lucescu a avut un dialog telefonic cu jurnalistul Horia Ivanovici.

Experimentatul antrenor lăsa impresia unui om gata să revină în fotbal și voia să fie ținut la curent cu ceea ce se întâmpla în fotbalul mondial, deși admitea că sănătatea i s-a „prăbușit” în ultimele luni.

„În seara dinaintea infarctului decisiv, pe la ora 19:00-19:30, am stat de povești mai mult cu nea Mircea. În fiecare zi am vorbit cu el. Era foarte curios să afle noutăți, era foarte cuplat. Voia să știe tot ce se întâmplă! Eu îi spuneam: „Gata, nea Mircea, că mai vorbim!”. Zicea „Bine, bine…”. Peste 10 minute mă suna din nou.

Asta s-a întâmplat chiar și în seara dinaintea infarctului decisiv, pe la ora 19:00. Am vorbit cu domnia sa vreo 5-6 minute și au intrat doamnele asistente să îi dea tratamentul, mi-a zis că nu mai poate să stea în telefon.

I-am zis „Da, nea Mircea, mai vorbim zilele următoare. Aveți grijă de dumneavoastră și odihniți-vă”. La vreo 5 minute m-a sunat înapoi: „Ce mai e nou?”. Zic: „Nea Mircea, chiar nu vă odihniți?”. La care el răspunde, râzând: „Lasă, că am timp să mă odihnesc”.

Am stat de povești, am avut o discuție mai lungă, și mi-a spus la un moment dat: „Măi, Horia, parcă nu îmi vine să cred… În decembrie eram în formă maximă! Eram puternic, aveam entuziasm, mă simțeam bine. Pregăteam deja meciul cu Turcia. De-abia așteptam partida asta, eram convins că ne calificăm.

Din decembrie au început însă problemele astea și nu m-am mai simțit bine. Așa, brusc. În doar 3-4 luni m-am prăbușit cu sănătatea… E incredibil cum e bătrânețea asta. Aproape că nu îmi vine să cred! În decembrie eram fără probleme și în doar câteva luni s-a deteriorat totul. Nedreaptă e bătrânețea! Chiar nu mă așteptam…Totul s-a întâmplat atât de brusc, prea rapid, prea brusc… Parcă e un vis urât.”

A tot insistat pe tema asta, cât de incredibil pare, cum, de la o anumită vârstă, lucrurile pot lua o altă turnură, complet neașteptată și cu o viteză pe care nu poate să o înțeleagă un om plin de energie și cu o personalitate uriașă ca a lui.”, a povestit ziaristul Horia Ivanovici pentru Fanatik.

